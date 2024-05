Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yokluğunu hiç aratmıyorsunuz maşallah. Her konuda açıklama ve her davette bulunmaya özen gösteriyorsunuz…



Sn. Erhan Arıklı, ülkenin dışarıya açılan kapısı durumundaki Havalimanı’nın işletmecisi T&T şirketinin ilerleyen günlerde havalimanını devredip ülkeden ayrılacağı iddiaları var. Bu konuda sizin bilginiz var mı? Bu arada birçok yol inşaatının da bu şirkette olduğunu unutmamak lazım.



Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği ülkede birçok bölgede et tanzim noktaları kurarak direk tüketiciye ulaşma konusunda çalışma yapıyormuş. Hade hayırlısı diyelim…



Sn. Hakan Dinçyürek, aylardır beklediğiniz Güzelyurt Hastanesi ihalesi sonunda açılmış. İnşallah kısa sürede sonuçlanarak bu hastanede bölge halkının hizmetine girer.



Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü takımının önümüzdeki sezon üst sıraları hedeflemesi nedeniyle takımın başına tecrübeli teknik adamlarımızdan Turan Altay’ı getirmeniz çok yerinde. Ancak kadroyu da genişletmeniz şart…



Sn. Hasan Esendağlı, Isias Davası’nda soruşturma izninin çıkmasının Türkiye’deki deprem yargılamaları bakımından çok önemli bir adım olduğunu söylediniz. İnşallah bu adım şampiyon meleklerin ailelerini biraz olsun rahatlattı…