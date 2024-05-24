Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hayvancıların eyleminde hayvancılar tarafından hükümetinize verilen süre bugün doluyor. Acaba bu konuda bir uzlaşı için çalışma yapılıyor mu?



Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanı görevini aldığınız günden beridir devlet hastanelerinde yaptığınız atılımlar dikkatlerden kaçmıyor. Sağlık ocaklarının da geliştirilmesi ile ülkede vatandaşın devlet hastanelerine güveni artacaktır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerde sahte diploma ve usulsüz kayıtlar nedeniyle yaşanan kaos inşallah yeni eğitim yılında üniversitelere kayıtları düşürmez. Bu arada orta eğitimde eğitim yılının sonuna geliniyor. Yeni eğitim yılında tam gün eğitim ile ilgili son karar ne olacak?



Sn. Asım Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyorsunuz. Ancak iktidar partileri bu konuda pek ılımlı değil gibi.



Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaraylı olarak evinizdeki derbi maçında şampiyonluk turu atamayarak Konya’ya bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor bir maç olacak herhalde…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’nda göreve başlamış olduğunuz ilk günlerde koymuş olduğun 10 bin cimnastik sporcusu hedefinize adım adım yaklaşıyorsunuz. Bir de her bölgede büyük birer salon yaptırabilirseniz çok güzel olacak…

