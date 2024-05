SOSYAL MEDYANIN SESİ

Denizlerde en fazla ya hiç denize girmemiş ya da yüzmeyi çok iyi bildiğini sananlar daha çok boğulur.

Futbolda penaltıyı en iyi futbolcular kaçırır.

Basit golleri en iyi kaleciler yer.

Dili en fazla sürcen kendini en iyi konuşmacı sananlar yapar.

Bu her alanda böyledir.

İnsanoğlunun kendine olan aşırı güveninden kaynaklanır.

Bazen de okuduğunu anlamayanlar olayı sadece ezberlediği ve beynine yerleştirdiği kaliblarla yorumlar ki bunlar gerçekten tehlikeli demeyim dikkat edilmesi gerekenlerdir.

İşte bu sosyal medya da Birkaç sınıfa ayrılır.HAZIMSIZLAR ve HADSİZLER.Deger vermeyin.SORUMSUZLAR ve DOYUMSUZLAR hemen engelleyin.

ÜÇ MAYMUNU OYNAYANLAR zararsızdır sinema seyreder gibi sosyal medyada gezerler.Bir de EGOLARINI asla tatmin edemeyenler var ki aman çok dikkatli olun.

Siz yine de Arkadaş listenizi bir filtreleyin çünkü arada ICAZETCİ BIATCİ VE DIYETCİLER var ki bunlar sadece sokak lambası altında gölge gibidirler güneş doğunca kaybolurlar.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Dijital Bankacılık Ahkâmları: Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Institute of Technology‘de eğitim görmüş iki kardeş, 12 saniye kadar kısa bir sürede 25 milyon Dolar değerinde kripto parayı çalarak elektronik dolandırıcılık türünün yeni bir örneğini verdi.... Dijital bankacılık finans sektöründe mertliği de bozdu...

(Ahmet Tolgay)



“Tüm anıtsal yapılar gerçek fonksiyonları dahilinde kullanılamayacaksa mutlaka kamusal amaçlı kullanılmalıdır. Oralarda yüzyıllarca öncesinden yaşanmışlıkları tekrardan gündeme getirecek bir fonksiyon verilebilirse bu niye olmasın? Yüzyıllar öncesinde yapılan bir “Osmanlı Hamamı” niye tekrardan hamam fonksiyonları çerçevesinde restore edilip ziyaretçilere/veya kullanıcılara açılmasın? Devasa bir dinsel yapı/klise eğer cemaatı kalmamışsa niye sanat galerisi olmasın? Cemaatı varsa niye inanç turizminin bir parçası olmasın? Bir mazgal ki savaş mimarisinin en önemli kesitidir orada yatan tarihi canlandıracak bir sergi salonuna niye dönüştürülmesin?

Bu ve buna benzer sorulara doğru cevaplar bulamazsak, büyük bir kültürel mirasa sahip Mağusa’nın rekabet üstü değeri olan kültürel mirasının heba olması kaçınılmazdır.”

(Okan Dağlı)



42 yaşındayım , 20 yıldır ticaretimden dolayı sürekli Türkiye’ye gelip giderim. Bugün ilk kez , Sabiha Gökçen Havalimanında ,Türk vatandaşları pasaport kontrolünden , KKTC Kimliğiyle geçemedim ve diğer ülke vatandaşları bölümüne gönderildim. 3 haftadır bu şekilde uygulama başlatıldığı söylendi. Günden güne iki toplumu bir birinden uzaklaştırabilmek için özel çaba mı sarfediliyor merak ettim. Gerçekten üzücü. Bir an önce bu uygulamaya müdahale edilmeli.

(Hasan Gazioğlu)



Toprak Ürünleri Kurumunun Avrupa Birliği Ülkelerinden ithal edeceği donmuş et,

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilip soğuk hava depolarında muhafaza edilecek olup

3- Talep üzerine Toprak Ürünleri Kurumu tarafından market ve kasaplara satışı gerçekleştirilecek

1- Kurum bu etleri patates ambarlarında muhafaza edecek?

2- Patates ambarları, donmuş eti muhafazaya uygun mu?

3- Yoksa var olan soğuk hava depolarında mı muhafaza edecek?

4- Kasap gidecek, patates ambarına alsın eti?

5- Fordigosuynan gidecek?

6- Buzluklu aracı yoksa?

7- Kurum kendisi dağıtacak?

8- AKET-KIBET- bilmem ne et ayağına gider, kurum da gidecek mi?

9- Marketçi donmuş eti nasıl taşıyacak?

10- Kurumda Çalışan Kasap Var Mı?

11- Yoksa hamil-i kartla işe çoktan başladı mı?

12- 20.06.2024 tarihinde kararname yürürlükten kalkacak,

Bir aylık süre için fincancı katırlarını ürkütmeye değecek mi?

(Hüseyin Garip)