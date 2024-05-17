Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, başbakanlık görevine başladığınız ilk aylarda açıkladığınız birçok bölgeye sosyal konut yapılacağı ile ilgili çalışmalar ne oldu? Yoksa beklenen ilgi olmadığı için rafa mı kalktı?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’de bir üniversite tarafından düzenlenen panelde Kıbrıs konusunda yaptığınız açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Biraz daha Türkiye’nin burayı ilhak ettiğini söyleyecektiniz…



Sn. Özdemir Berova, Ankara temaslarınızın oldukça verimli geçtiğini duyduk. Gümrüklerin alt yapısının geliştirilmesi konusunda yapılan görüşmeler umarız en kısa zamanda uygulamaya geçer…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Futbol Kulübü’nün bu yıl yeniden süper lige dönmesinde kulüp başkanından daha çok sizin emeğiniz olduğunu biliyoruz. Umarız, bundan sonraki yıllarda iyi bir alt yapı ile Gönyeli Süper Ligde kalıcı olmayı başarır…



Sn. Mustafa Naimoğulları, önceki gün kasapların yaptığı eylem sonrasında Tarım Bakanı’na taleplerini iletmişler. Hayvancılar olarak bu talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki hafta başı yapacağınız eylem anlaşılan oldukça renkli olacak…



Sn. Gürsel Uzun, Bakanlar Kurulu tarafından et ithali için görevlendirilen TÜK’ün bazı ithalatçılarla bu konuda anlaştığı yönünde duyumlar alıyoruz. Doğruluk payı nedir?

