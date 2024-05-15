SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hayvan üreticileri ve kasaplar resmen 'eylemlilik' yarışında.. Herkesin derdi kendi cebi, kaybeden ise sadece tüketici. Biliyorlar ki en yüksek sesi çıkaran, en çok bağıran galip çıkacak bu savaştan.. Vatandaş kimin umurunda!

(Aytuğ Türkkan)





Ağaçlarımızda mevcut limon ürünlerimizi bir önceki videoda paylaşmıştım.. Babamın sonsuz emeği sayesinde hasat ettiğimiz limonlarımız soğuk hava depolarımızda yerini almıştır. Hem dalında kesilecek hem de soğuk hava depolarında ülkemiz için yeterli limon ürünü vardır. Üretim yanında üretimin devamı için karşılığını alabilmek de önemli… özellikle bu yıl ihracat açısından zor bir yıl oldu.. Üreticiyi korumak açısından yerli üretimin ön planda tutulması ve bu bağlamda İTHALAT izinleri verilirken iyi derecede araştırma yapılması gerekir. Zamanında önlemini almasını gerekenler önlem almadıysa üretim varken limon ithali için baskı yapılması kabul edilemez.

(Ünal Oyman Öncün)



Öldü!

“İhmal” diyorlar.

“Yanlış kan verildi.”

İç içe geçiyor acıyla isyan, öfkeyle hüzün…

Emekli öğretmen Ayla hanımı 56 yaşında yitirdik ve ebediyen geri gelmeyecek.

“Araştırılacak” deniyor.

Mesele sağlık oldu mu bu araştırmalardan pek bir sonuç çıkmıyor genelde...

Evrensel Hasta Hakları Derneği yanlış kan verme iddiaları için “ilk değil” diyor.

En acısı da bu aslında…

Ders almıyor ve düzeltmiyoruz.

Ölüyor, ölüyor, yine ölüyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)



Tarım Bakanı bir süre önce ülkede yeteri kadar hayvan var derken, bugün geldiğimiz aşamada ette ithalata izin veriyor.

Peki arada geçen kısa sürede ne değişti?

(Aral Moral)



Donmuş et ithaline izin verilmiş

İthal edilecek

BİR TIR ETİN,

MUHAFAZA EDİLEBİLECEĞİ,

KAÇ TANE SOĞUK HAVA DEPOSU VAR?

ÜSTELİK PAHALI ELEKTRIKLE!

(Hüseyin Garip)





Yıllarca ne ezgiler gördü bu toplum yozlaşmadı da "Sonradan görme" olunca bir daha düzelmeyecek şekilde yozlaştı.

(Eralp Şerifoğlu)



ALINGANLIK: Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ile Barbaros Şansal, kaba muamele gördükleri gerekçesiyle KKTC’yi terk edeceklermiş… Kaba muamele onlara özel değil ki… Hepimiz kaba muameleye maruz kalabiliyoruz… Terk etmeye kalkışsak KKTC boşalır…

(Ahmet Tolgay)

