Sn. Ersin Tatar, Angela Holguin’in yapmış olduğu temaslarda ‘KKTC için doğrudan uçuş, temas ve ticaret konularında açılım yapabilseydi belki masaya oturulabileceğinizi’ açıkladınız. Ancak sizce bunu yapmaları söz konusu mu?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ikincisi dün yapılırken, nihai kararın pazartesi günü verileceğini söylediniz. Umarız hem işçi hem işveren tarafı çıkacak karardan memnun kalır…



Sn. Özdemir Berova, Türkiye’de yapacağınız temaslar genelde sanayi ve ticaret odalarıyla olacak. Herhalde ülkeye yatırım yapacak sanayiciler için teşvikleri anlatacaksınız. Kolay gelsin…



Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz kurucularını bir araya getirdiğiniz gecede onların tecrübelerinden de faydalanmışsınızdır. Ancak partinizin büyümesi için sağ kanattan ve partinize küskünleri geri döndürmeniz gerek…



Sn. Ahmet Serdaroğlu, HÜR-İŞ olarak asgari ücret masasına sunduğunuz rakam 6 aylık hayat pahalılığı rakamı mı yoksa sendikanızın belirlediği rakam mı?



Sn. Sibel Siber, Kardeş Ocağı’nın yaşatılması çağrınız çok yerinde. Ülkemizin ilk kurumsal yapılarından biri olan Kardeş Ocağı’nın yaşatılarak gelecek nesillere taşınması şart…

