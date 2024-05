SOSYAL MEDYANIN SESİ

Geçtiğimiz günlerde hastanede yanlış kan verilmesi sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti. Baktım insanın kan grupları 1900 yılında keşfedilmiş. 2024 yılında nasıl olurda böylesi büyük bir hata yapılır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sorumlular derhal yargılanmalı ve gerekli ceza verilmelidir. En başta Sağlığı yönetenler sorumluluk almalı ve gereğini yapmalıdır...

(İlke Davulcu)





“Kimse olması gerektiği yerde değil. Doğru insanlar olması gerektiği yerde değil. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Nereye gitsek, ne yöne baksak bu böyle…”

Daha da kötüsünü söylemek istiyorum.

Doğru insanlar olması gereken yerde oldukları zaman da düzenle uyumlaşıyorlar.

Dönüştürmek yerine o yapıya dönüşüyorlar bir anda…

İnsanı en fazla da bu gerçeklik üzüyor.

Bir “oyun” var hayatlarımızı kuşatan ve pek çok insan kendi rolünü oynuyor, gönüllü ya da zorunlu…

(Cenk Mutluyakalı)





ŞAŞIRI YORUM

Bir yağmur yağdı sosyal medya SEL görüntüleri ile doldu taştı.

Şaşırıyorum gerçekten.Resimlere baktım yıllardır aynı bölgedelerdeki görüntüler.

Yani dostlar usanmadan aynı resimleri ve tabloyu paylaşıyorlar ama netice yok.

Vicdan muhasebesi olmayan bir ülkede her şey normaldir.

(Hüseyin Cumaoğlu)



KİRAZ MUHTEŞEM

600 TL/KG:

Mevsimi geldi.

En çok sevdiğim meyvedir.

Yemek yemem, ama kiraz yerim.

Bir anı:

Mustafa Altuner beyle, bir toplantı için İstanbul dayık.

Pazar günü, dayısı rahmetli Cemal Adademir bizi yazlığına götürdü. As Bank ın kurucusudur.

Bahçede her çeşit kiraz ağacı var. Dallar yüklü tam mevsimi.

- Cemal bey, siz aile konularını konuşacaksınız.Ben bahçeye gidiyorum.dedim.

Eşi Asiye Hanıma da :

- Ben yemek yemeyceğim, Kiraz yeyceğim.

Rahmetli çok güzel yemek yapardı.

Kendimi bahçeye attım. Pembe, koyu siyah, kırmızı, Napolyon, sarı, vişne ve bir çok çeşit.

Bir ağaçtan diğerine kondum. Kaç kilo yedim bilmem...

Cemal bey, Kıbrısa izinle fidan getirdi. Banada verdi. Ektim gözüm gibi bakarım. Açıldılar, büyürler ve beyaz çiçek açtılar. Ama meyveler olgunlaşmadı, düştüler. Araştırdım.

Kiraz ağacı kışın 30 gün kar altında üşümesi lazımmış!! Başaramadım.

Dün FB da MUHTEŞEM KİRAZ ,600 TL/KG.

reklam var.

Biz yiyemedikten sonra muhteşem olmasının ne önemi var.

(Yücel Dolmacı)



Arapçanın Kuran dili olduğunu söylemek en iyimser yaklaşımla Türkçeyi incelikleri ile kullanmaya özen göstermemektir.

Arapça Kuran dili değildir, kuran Arapça yazılmıştır.

Türkçe nutuk dili midir.

Arapça Arapların lisanıdır. Türklerin lisani Türkçe ve Türkler için Kuran'ı Türkçeye tercüme etmek Türkçe okumak, Türkçe dua ve ibadet etmek Kuran'ı anlamanın bilmenin ve İslam'ın gereklerini hakkıyla yerine getirmek için en doğru yoldur

(Cumhur Deliceırmak)