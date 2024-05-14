Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün yaklaşık 20 dakika görüştüğünüz bayan Holguin tarafınıza taleplerimizin yerine getirilemeyeceğini söylediğini açıkladınız. Umarız yazacağı raporda tarafsız bir tutum sergiler…



Sn. Ünal Üstel, sizin başbakanlığınız döneminde sağlık alanına oldukça önemli yatırımlar yapıldı ve halen de yapılmaya devam ediliyor. Herhalde bunun sebebi sağlığın içinden gelen bir vekil olmanız olsa gerek…



Sn. Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz günlerde yanlış kan takviyesi nedeniyle yaşanan ölüm ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldığını duymadık. Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmanız şart diye düşünüyoruz…



Sn. Erhan Arıklı, partinizde seçim sürecini de geride bıraktığınıza göre, artık yönettiğiniz bakanlığınıza ait işlere odaklanacaksınız inşallah. Bu işlerin başında da anayolların durumu geliyor…



Sn. Narin Ferdi Şefik, 43 yıllık çalışma hayatınızı sonlandırarak emekli olmanız sonrasında verdiğiniz röportajda imkansızlıklar içinde neler yapılıp yapılamayacağını özetlediniz. Umarız artık devletimizi yönetenler birşeylerin değişmesi gerektiğini anlayarak hareket ederler…



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi sınırları içinde bulunan bazı yerleşim yerlerinde hafta sonu sağanak yağmur etkili olmuş. Umarız maddi hasar meydana gelmemiştir…

