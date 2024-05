SOSYAL MEDYANIN SESİ

BİLMİ YORUM

Dün Karpaz istikametine seyahat ediyorum.Salamis Kavşağında 3 polis.İskele Arkın otel çemberinde 3 polis.Ergazi çemberinde 2 polis.Kanun yasa ne derse boynumuz kıldan ince.Hele her türlü hava koşuslunda saatlerce ayakta durup görev yapan polisimize sevgimiz saygımız sonsuz.Emir komuta zincirinde amiri emreder memur uyar.

Yani 25 km de 8 polis.Dikkat ettim hepsinin de önünde araç var poliste elinde makbuz yazıyor.Buraya kadar tek itirazım yok.

İskele çemberinden harup fabrikasına kadar giden yol çukur dolu,tümsek dolu,yollarda düşen bariyerler atıl,sökülen çember taşları olduğu gibi duruyor,harp fabrikasından çayirova ya 6 çember yapılmış hiçbirinde ışık aydınlatma yok.

Esas kafama takılan soru şu.Bu polisler hergün yolda görev yapıyor.Trafik cezası yazıyorlar ve vatandaş da bu parayı çatır çatır ödüyor.Peki bu toplanan paralar küçümsenmeyecek rakamlar da değil.Bu paralar trafikten geldiğine göre neden trafiğe harcanmıyor?

Hiç olmazssa bizden aldığınızı bizim olduğumuz yollara harcayın.15 günlük trafik cezası parası 6 çembere güneş enerjisi ile aydınlatma yapmaya yeter,dermişim.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Önce şu iki tarifi yapayım.

NATURE : Doğuşla gelen, genetik, DNA Lara bağlı, psikolojik ve sosyal durum.

NURTURE : Çevresel faktörlere, Aile, Okul ve gruplara bağlı oluşan sosyal ve psikolojik durum.

Dede, 4 yaşındaki kız torunu ile deniz kenarında yürüyüş yaparlar, .Denize taş atarlar, kim uzağa götürecek, kaya kovuklarındaki, minik balıkları seyrederler.

O gün, sahilde kimse yok. Bir araba durur.

Yürürler, biraz ileride kumlar üstünde, bir RYBAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Dede alır, kumları temizler, cebine koyacak.

Küçük kız itiraz eder:

- Dede, bu gözlüğü çalmaylım !!

Dede :

- Bu gözlük sahipsiz, sahibini bilmiyoruz. Biz almazsak başkası alacak, veya görmeyip basıp kıracak.

Kız:

- Bu gözlük bizim değil,almaylım. Arabanın üstüne koyalım, kırılmaz, belki de arabanın sahibinindir. O alsın.

Öyle yaparlar.

Eve gelirler. Kız nenesine koşar:

- Dedem gözlüğü ÇALIYORDU. BIRAKMADIM.

Dede, NATURE olarak düzgün ahlaklı doğan insanların, bu Ada da NURTURE sonucu :

Sahte diploma satışını

Rüşveti

Yolsuzlukları

Cinayetleri

Uyuşturucu

VB Suçları işlediklerini ve bu

Suçların yanında deniz kenarında bulunan bir kullanılmış gözlüğü almanın basit bir suç olduğunu, kıza, anlatabilir mi?

(Yücel Dolmacı)





Burdan hayvancıya çağrımdır EĞER BU ÜLKEYE 1 KG DONMUŞ ET GETİRİRLERSE: Kuzu 350, koyun 250, besli 300, oğlak 350, keçi 250, çebiç 300, tosun 250, inek 200, düve 230, alabilen alsın, kesebilen kessin, satabilen satsın, yiyebilen yesin. Ha bu arada çiğ inek sütü de 30, ona göre koyun sütü 60, keçi sütü de 45. VEYA ÇİFLİKLERİNİ KAPILARI TÜM KASAP VE İMALATÇILARA KAPATILACAK.

(Mehmet Çetereisi)





Bugün anneler günü olduğunu unutan yetkili kardeş bir gün önce annelerimiz ev temizliği yapıp bugün çocuklarını beklerken siz üfürme makinelernan her tarafı toz duman ettiniz akil izan versin INŞALLAH

(Engin Hüdaverdioğlu)