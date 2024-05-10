SOSYAL MEDYANIN SESİ

KULAĞINIZA KÜPE OLSUN

Siz siz olun,

Hayatta yalan söylemeyecek,

Gizli saklı işler yapmayacaksın.

Bileceksin ki,

İleride bir gün mutlaka karşına çıkacaktır.

Olduğun gibi görünecek,

Göründüğün gibi olacaksın.

Yoksa,

Gün gelir maskara olursun.

Yalan mı?

Etrafa baksanıza.

Ne kadar çok yalan işler ortaya döküldü.

Ne kadar çok itibarlı(!) kişi elleri kelepçeli mahkemelere çıkarılıyor.

Bakalım daha neler dökülecek?

Ülkemizi ne hale düşürdüler?

(Ülker Fahri)



550 TL üzerinden narh konulan kuzu eti, “Bir aylık süre bitti” denilerek yeniden 750 TL seviyesine yükseldi.

Hükümet yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Buna göre, Hayvancılar Birliği Başkanı, “çiğ süte zam” yapılacağını açıkladı.

Beklenti 2 TL civarı.

Kasaplara da kuzu başı 800 TL ödenen teşvik, 1000- 1200 TL seviyesine çekilecek.

İthal ete, hayvancının tepkisine rağmen izin verilecek…

Süte zamla Hayvancı mutlu edilecek.

Teşvik ve ithal ete izin verilecek, Kasap mutlu…

Ama bu denklemde süt ve süt ürünleri yine fahiş zamlanacak. (Elektrik ve mazot zammı ile zaten zamlanacaktı…)

Tüketici ucuza kuzu eti alayım derken, yine süt ve süt ürünü alırken perişan olacak…

İmalatçı zaten Polonya ve Güney Kıbrıs ile rekabette zorlanırken, hellim ihracatı bir darbe daha yiyecek.

Sistem tümden elden geçirilmesi gerekirken, palyatif tedbirlerle, zümresel çıkarlar korunacak.

Birileri çok bağıracak, eylemle tehdit edecek…

Ama faturayı hep tüketici ödeyecek…

Günün sonunda da kimse mutlu olmayacak…

(Hüseyin Ekmekçi)



800 civarında sahte diplomadan bahsediliyor. Zaten sahteleyenler, kendini biliyor.. Tek tek sıranın size gelmesini beklemeden çıkıp mertce " ben sahteledim" diyecek kim var acaba..

(Veli Kocaismail)



Dün aksam çok ilginç bir şey gördüm ve sevindim tam meyhanenin önünde 1 araba durdu işlemez. İçinde 5 esmer arkadaş. Ben de denedim olmadı meğer araba kiralık ve uzaktan kilitlemişler polis geldi dedi ki başka bir arabaya çarptı ve kaçtılar şikayet geldi . Aracı kim sürerdi dedi gel bak kameradan dedim ve baktı sureni tutukladı aldı gitti. Bu bile beni mutlu etti . Güzel bir şey…

(Emirali Tatlıdil)

