Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM temsilcisi bayan Holguin’in liderlere yaptığı ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamalara bakıldığında her iki tarafında duruşlarından geri adım atmadığını görüyoruz…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bugün toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu acaba ilk toplantısından bir uzlaşıya varır mı dersiniz? Ancak artışın piyasaya yine zam olarak yansıması inşallah büyük olmaz…



Sn. Hüseyin Çavuş, Doğu Mesarya bölgesinde çiftçiler yavaş yavaş hasata başlamışlar. Acaba TÜK ambarlarına alımlar ne zaman başlayacak?



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis takımı ile Barolar Birliği takımının yapmış olduğu maçta bir gol atarak takımınızın galibiyetinde önemli rol oynamışsınız. Bu arada babanız nasıl oldu? İnşallah toplarlamıştır…



Sn. Emrah Yeşilırmak, dün TV programında yaptığınız itirafla sizin çete tarafından tuzağa çekilerek 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmanıza neden olduğunuzu söylemişsiniz… Büyük bir itiraf…



Sn. Okan Dağlı “Sokak Sokak Mağusa” adlı kitabınıza yeni bir baskı yaparak hem güncelleyip hem de geliştirmişsiniz. Hayırlısı olsun diyelim…

