Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkemizde üretimin her geçen gün daha da ileriye gittiğine vurgu yaptınız. Ancak üretim artmasına rağmen fiyatların düşüş göstermemesinin sebebi nedir?



Sn. Hakan Dinçyürek, ülkemizde düzenli kan bağışı yapmanın önemli olduğuna dikkat çektiniz. Özellikle thalasemia hastalarının sürekli kan ihtiyacını göz önünde bulundurarak düzenli kan bağışçılarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor…



Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde yaşamını sürdüren değerli kişilerden olan Yıldırım Mayruk’un yaşadığı bürokratik engeller nedeniyle ülkemizden ayrılacağını okumuşsunuzdur. Acaba bu konuda sorun çözüldü mü?



Sn. Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapmış olduğunuz ziyarette kardeşliğin daha da geliştirileceğini ve stratejik ortaklığa döneceğini söylediniz. Hayırlısı olsun…



Sn. Tufan Erhürman, sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde o kadar fazla üniversite mezununa ihtiyaç yok. Ancak yanlış eğitim politikaları nedeniyle ülkemiz üniversite mezunu işsiz gençlerle doldu…



Sn. Cem Karaca, Tarım Araştırma Enstitüsü olarak ülkede ilk kez bir zeytin türünün "Ada Yerlisi" adıyla tescillendiğini açıkladınız. Acaba ülkemizde başka hangi bitkilerin tescillemesi çalışmaları yapılıyor?





