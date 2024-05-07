SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bilmem farkındamısınız ama şu an Türkiye'de on binlerce kişi özellikle X (twitter) üzerinden KKTC'deki sahte diploma skandalını konuşuyor ve artık sadece bu pisliği yapıp buna çanak tutanlar değil KKTC üniversitelerinden diploma sahibi olan herkes töhmet altındadır... Bu utancı temizlemek Polisin yanında başta siyasilerimize düşer. Mecliste'ki 50 milletvekili (gerçi içlerinden 2 tanesi hakkında yine diploma konusunda şaibe var) birlikte hareket etmeli ve bu konu uzamadan ciddi yaptırımlar yapmalı. Ortada haksız kazanç elde eden sahtecilik yapan 100lerce kişi var herkesin tanıdığı sevdiği kişiler de olabilir arada ama bu konu örtbas edilecek bir mesele olmaktan çıktı....

(Tekin K. Birinci)



Dünyanın en güzel yeri

Çocuklarınızı iyi eğitim için yurtdışına gönderin, ama geri gelme bilincini de aşılayın . Bu ülke bizim, umudunuzu kaybetmeyin , sahip çıkın, daha düzgün yönetilmesi için elinizi taşın altına koyun. Sadece eleştirmeyin, üretin ve sevin

(Hasan Gazioğlu)



Dünyada el sanatları sıralamasında LEFKARA İŞİ ön sıralarda yer alır.

Adını bu sanatın doğup yayıldığı köyden alır.

Lefkara karma bir köy olarak bu sanatı Rum ve Türk kadınlarının elinden dünyaya tanıttı.Yani ortak bir el sanatıdır.

Lefkara dan göç eden Türkler Cayirova ya yerleşmişlerdir.

Bu el sanatını yaşatmak yaymak için de köyün kadınları hiçbir yardım almadan da Lefkara Evı nde bu sanatın tanıtımına gönüllü olarak destek vermektedirler

Mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Teprikler üreten kadınlarımıza.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Trafikte ana yol sürücüsü tali yol sürücüsüne sanki yol değil de eşdeğer puanı veya arsa verecek! Dur abim bir saniyecik yol ver da ölmen.

(Eralp Şerifoğlu)



Eğer burada bir "devlet" varsa, hemen çıkıp Yıldırım Mayruk'tan özür dilemeli ve kendisine bu ülkede kalabilmesi için tüm kapılar açılmalıdır...

Yıldırım Mayruk, sizin Bakanlar Kurulu'nda aldığınız "uyduruk" kararlarla "vatandaş" yaptığınız yüzlerce ahbabınızdan eminim çok daha büyük hizmetler verebilir, çok daha yararlı olabilir bu ülkeye...

Bir dünya "markası"na burada çıkarılan zorlukları protesto ediyorum.

(Hasan Kahvecioğlu)

