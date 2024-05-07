Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Gambiya’da katıldığınız İİT toplantıları sonrasında yaptığınız gezilerde bir timsahı kuyruğundan yakalayarak poz vermişsiniz. Böyle tehlikeli işler yapmasanız iyi olur…



Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancılar isyan bayrağını çekti. Özellikle çiğ süt fiyatları ile ithal et konusunda verilen sürede nasıl bir çözüm üreteceksiniz merakla bekliyoruz.



Sn. Özdemir Berova, dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre yılın ilk dört ayındaki hayat pahalılığı oranı yüzde 23’e dayanmış. Bunun maaşlarda % 23 oranında artış anlamına geldiğine göre maliyenin kasasından çıkacak ekstra ödeme ne olacak?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe bu sezonu da kupasız kapatacak gibi. Zira lider Galatasaray’ın aldığı sonuçlara bakıldığı zaman son 3 haftada liderliği devralmanız zor gibi…



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk Eko Gün etkinliği bazı etkinliklerin yapılmamasına karşın yine de beklentileri karşılamış diye duyduk. İnşallah bundan sonraki etkinliğinizde hava koşullarını hesaba katarak yaparsınız…



Sn. Zeki Çeler, TDP’nin başına geçmeniz sonrasında hiç durmaksızın sivil toplum örgütleri ve sendikalarla görüşmeler yaparak sorunlar hakkında görüş alış-verişinde bulunmanız dikkatlerden kaçmıyor. Allah kolaylık versin…

