SOSYAL MEDYANIN SESİ

Lâpta yeni bir botanik bahçeye kavuştu. Babil ve Hikmet Bey'in bahçelerine ilave güzel Lâpta ya bir yenisi eklendi.

Bu konuda büyük bir emek veren ve yatırım yapan ,yeğenim Gülsen Bozkurt hanımı, kız kardeşi Gülay Hanımı ve diğer emeği geçen herkesi. TEBRİK ederim.

Bu günkü açılışa boğaz ağrım nedeniyle katılamadım. Kalabalığa girmek istemedim.

Bu vesileyle, bu toprakları tırnakları ile işleyen ve en güzel bitki ,ağaçları yetiştiren Halil Dolmacı yeğenime, ve hep onun yanında olan Ayşe yengemize ,Allah'tan rahmet dilerim.

Onların anısı hep yaşaycaktır.

Ben Lâpta lıyım ama, Boğazda ikamet ederim.

Lâptadan limon getirmek bazen olmazdı.

Eşim :

- Satın al derdi.

Ben ;

- Limona para vermem, derdim.

İki limon fidanı Boğaza ektim. Rica ettim, Halil yeğen geldi bir aşı yaptı, evin tüm ihtiyacı karşılanır ve komşularada veririz.

Ağaçta, sarı limon, çiçek ve yeşil yediveren aynı anda olabiliyor.

(Yücel Dolmacı)



60 yıllık çözümsüzlüğün nedeni olan Rum milliyetçiliğine, AB’den bir kez daha açık destek...

- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, “’Kıbrıs’ın Türkiye ile meseleleri olduğunu biliyor ve ‘Kıbrıs’ın yanında duruyoruz” dedi.

- AB’nin yanında durduğu “Kıbrıs”, 1960 Anayasası’nı çiğneyerek 1963’den beri Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden yasadışı Kıbrıs Rum Yönetimi’dir.

- 60 yıldan beri süren BM’nin Federal Kıbrıs müzakerelerini, her aşamada akamete uğratan Kıbrıs Rum milliyetçiliğinin, tüm Kıbrıs üzerinde egemen olma hedefiyle federal çözümü engellemesine, AB’den bir kez daha açık destek geldi.

- Kıbrıs sorununun çözümünde BM’nin esas aldığı, KC’nin iki kurucu ortağı, Türk ve Rum toplumları yerine, Kıbrıslı Türkleri yok farzeden AB, Rum Yönetiminin muhatabı olarak Türkiye’yi kabul ederek, BM’nin bu ana parametresini de çiğnemiş olmaktadır.

- AB bu tutumuyla, Kıbrıs’ta çözüm ve barışı engelleyerek, adanın bugünkü bölünmüş statükosunu kendi çıkarlarına daha uygun bulduğunu ortaya koymuş oluyor.

- Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki ileri karakolu İsrail iken, Avrupa emperyalizminin de Kıbrıs Rum Yönetimi olmuş oluyor

(Çetin Uğural)



GÖNDERİ YORUM

Siz"Kral öldü yaşasın kral" demeyi "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diye düşünmeyi, "camide dilenip kilisede dağıtmayı" yetenek sayanlardan hiç korkmayın

(Hüseyin Cumaoğlu)





Cemre Yönet, ülkemize babasının görevi nedeniyle gelmiş, üniversiteyi de burada okumayı seçmiş, mezun olup iş bulup kalmış. Nişanlıymış. Güzel hayalleri olan bir gençmiş. Onu da birçokları gibi ülkesine, İzmir'e, tabut içinde geri gönderdiğimiz gerçeği kahredici...

Annesi Gönül Hanım, tek çocuğu olan Cemre'nin ölümünün verdiği acıyla baş etmeye çalışırken toplumu harekete geçirebilmek için de çırpınıyor ve bazı yöneticilerimizin yıllardır koyamadığı teşhisleri, yapamadığı saptamaları iki ay içinde yapabilmiş.

Bize de onun sesine kulak verip destek olmak düşer.

Trafik kazaları kader değildir, önlenebilir! Trafik güvenliği bu küçük ülkede ciddi niyet gösterilirse sağlanabilir. Eğitim, denetim, mühendislik, sağlık hizmetleri, yasal boyut..

(Özgül Gürkut)



Öldükten sonra

insanların seni ne kadar çabuk unutacağını bilsen,

başkalarını mutlu etmek için o kadar emek harcamazsın.

(Eralp Şerifoğlu)

