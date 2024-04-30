Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, YDP Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Erhan Arıklı’ya kutlama mesajı göndermediğiniz iddia edildi. Aranızda soğuk rüzgarlar mı esiyor?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Başbakan Üstel, hayat pahalılığının asgari ücrete de yansıtılacağını söyledi. Sizce bu yapılabilir mi? Bu konuda herhalde işverenler oldukça zorlanacaklar…



Sn. Hüseyin Çavuş, aldığımız duyumlara göre bu yıl TÜK’ün arpa alımlarına erken başlayacağı konuşuluyormuş. Bunun sebebi elde edilecek az da olsa tahılın yere dökülerek heba olmaması mı? Yoksa tohumluk ihtiyacını karşılama mı?



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı 1 Mayıs Pikniği’nde bu yıl adres değişmiş. Herhalde partilileriniz bu değişik mekanda çok daha iyi hizmet alacaklar…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, hiç makam meraklısı olmadığınızı bir kez daha gösterdiniz. Geçtiğimiz günlerde Gönyeli bölgesinde iki araç sürücüsünün trafikte kavgaya tutuşması sırasında hemen aracınızdan inerek araya girmeniz takdir aldı. Bir kez daha kamuoyunun takdirini aldınız…



Sn. Derviş Subaşı, yıllardır beraber çalıştığınız Doç. Dr. Arif Akkeleş’in ani vefatı başta siz olmak üzere tüm DAÜ camiasını yasa boğmuş. Allah size sabırlar versin…

