Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün Mağusa bölgesine yaptığınız ziyaretler oldukça dikkat çekiciydi. Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etmenizin acaba özel bir sebebi var mıydı?



Sn. Dursun Oğuz, ülkede son günlerde kaçak yaşama karşı başlatılan operasyonlarda yakalanan kaçak kişiler cezaevine gönderiliyorsa bu ülkemize daha da büyük bir külfet oluyor… Umarız, ya ülkelerine geri gönderiliyorlar, ya da çalıştıkları iş yerleri cezalarını ödüyordur…



Sn. Erhan Arıklı, daha önce de yazmıştık küçük köylerde yol yapımı işleri yerine anayollarda tamirat veya yenileme işlemlerini yapmaya ne zaman başlayacaksınız? Eğer yapmayacaksanız istifa etmek en kolay yol…



Sn. Kudret Özersay, polise verdiğiniz 100 isim arasında kamu görevlisi, öğretmen ve daha birçok çalışan var diye açıkladınız. Umarız bu isimler size karşı cephe açmaz. Yoksa ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ mı diyorsunuz…



Sn. Süleyman Uluçay, Gülseren Plajı’nın Karakol bölgesine yakın olan plajı halk plajı olarak yakında hizmete sunacak olmanız çok güzel bir adım. Zira artan nüfusla birlikte vatandaşların rahatça plaja girmesi de zorlaşıyor…



Sn. Özgül Gürkut Mutluyakalı, 50 yıl önce Barış Harekatı sırasında göç ettiğiniz Gönendere köyündeki kaldığınız evdeki abinizle bir etkinlikte buluşarak hasret gidererek onunla o günleri yad etmeniz herhalde büyük bir onur olmuştur sizin için…

