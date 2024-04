SOSYAL MEDYANIN SESİ

77 bin 646 Kıbrıslı Türk ve 99 bin 976 Kıbrıslı Rum kadar cesur olabilseydi gerisi de… Bugün “Birleşik Kıbrıs”ın 20’nci yılı için toplanacaktık. Başka bir hayatımız olacaktı, başka bir gerçeğimiz…

Yine de zaman hepimize şunu gösterdi.

50 yıldır “bölünmüşlüğü” yaşıyoruz, ayrı ayrı…

Olmuyor!

Hani kimi zaman “denenmiş” diyorlar ya!

En uzun deneme, bölünmüşlüktür.

Kıbrıs’a yakışmıyor.

(Cenk Mutluyakalı)





BİR DÜŞÜNÜN

Bugün Annan Planı'nın Referandum'a sunulduğu tarihin (24 nisan 2004) 20. yıldönümü, Sınır kapıların açılışının da (23 nisan 2003) 21. yıldönümüdür.

Geçen 20-21 yıl boyunca karşılıklı geçişlerle, insanların 1974 öncesi yaşadıkları yerleri ziyaret etmeleri, Türk-Rum kişisel dostluklar edinmeleri, güneye/kuzeye geçerek, alış-veriş yapmaları, yeme içmeye, eğlenceye, casinoya gitmeleri, Larnaka'dan yurt dışına uçuşları, ve tabii Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu ve kimlik almaktan öte,

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK KATKI ANLAMINDA BU İKİ HALK NE YAPTI? HANGİ ÇABAYI HARCADI?

Yoksa, biz böyle bölünmüş yaşamaya, kendi ülkemizde bir taraftan diğer tarafa geçerken, kimlik ve pasaport göstererek geçmekten mutlumuyuz? Bu durumu kabullendik mi?

(Ülker Fahri)



DOĞA MUCİZESİ

Cemile,her rengiyle ille de kırmızılarıyla

Akdenizin harika bir manzarasıdır her zaman.

Tabıi dökülen çiçekler, çok rahatsız etmedikçe, sahiplerini.

Varsın razı olsunlar, Cemile çiçeğinin, buncasına zengin görünümüne.

Yoksa doğada bir o mudur, Kusursuz olan.

Yeter ki insanın her gözlemlediğine, kusur arayıp bulsun insan.

Simetrik algılama sadece, insan beyninin bir hüneri.

Yoksa asimetrik görünümler, daha doğal belki de.

Önemli olan canlının objeleri, algılama farklılıkları.

Örneğin bir Cemile çiçeğinı insan nasıl algılar.

Veya o çiçeğin bir dalına yuva yapacak, bir kuş

Örneğin bir dişi kumru nasıl algılar.

Yuva kurma koşulları nelerdir o canlının.

Kuracağı yuva gerçekten güvenli midir.

Yuva kurmasına ne kadar elverişlidir.

Belki de yuva çevresinde algıladıkları

insanların güvenilirlikleridir.

(Teoman Ersöz)



Yapay zekâ neyimize

Biz önce kendi zekâmızı geliştirip kullanmasını bir öğrenelim sonrasına bakarız.

(Hasan Mullaoğulları)



Hayat bir seçim meselesidir.

Geçmişi düşünürseniz masal, Geleceği düşünürseniz hikaye, Bugünü düşünürseniz gerçektir.

Her güne hayatınızın en güzel günü olması için bir şans verin

(Ahmet İkidereli)