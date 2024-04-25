Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hareketlendirilmesi ve karara bağlanan başvuruların ödenmesi kararları ilerleyen günlerde Kıbrıs sorununda bir hareketlilik olacağına işaret mi? Yoksa bu başvuruların geri çekilmemesi için atılan bir adım mı diyelim…



Sn. Hüseyin Çavuş, Kıbrıs adası olarak bu yıl yine yangınlarla mücadele için oldukça uğraş verecek gibi. Bu bağlamda Orman Dairesi’ne bağlı yangına müdahale ekipleri herhalde oluşturuldu…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün makam aracınızla Mağusa’dan Lefkoşa’ya ilerlerken tüm sabit kamera radarlarını patlatmışsınız. Anlaşılan oldukça acil işiniz vardı. Ama biliyorsunuz ki vatandaş kendisi gibi bakanlarında kurallara uymasını bekliyor…



Sn. Gürsel Uzun, geçtiğimiz hafta dağıtımına başlanan hibe arpa konusunda sosyal medyada dolaşan olumsuz haberlere cevap vererek, yeterince arpa olduğunu açıkladınız. Anlaşılan birileri kuyunuzu kazıyor…



Sn. Fehmi Oktay, ülkemizde bugün ve Cuma günü sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu kadar erken bir sıcaklıkların 40’lara varması yaz ayları için iyiye işaret olmasa gerek…



Sn. Katip Demir, Yıldırım köyü içinde Ocak ayı sonunda yaşanan sel sorunu nedeniyle yıkılan köprünün yeri ne zaman asfaltlanacak diye bölge sakinleri sorguluyor. Anlaşılan isyan bayrağı çekilmiş durumda…

