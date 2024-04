SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hep içimde sorgularım.

Kontrollü geçişler bölünmeyi mi kalıcılaştırıyor?

Yoksa…

Yeniden birleşme umudunu mu artırıyor?

Bir yanıtım yok halen bu soruya…

20 yıldır gidiyor, dönüyoruz.

Kimlik alıyoruz, pasaport alıyoruz, mal satıyoruz, çocuk okutuyoruz, tatile gidiyoruz ama dünyanın tanıdığı bir devletin ortağı değiliz.

Şimdi daha fazla “geçiş noktası” istiyoruz örneğin…

Barış adına talep etmiyoruz bunu…

“Daha konforlu seyahat” için istiyoruz.

Ya da…

“Gezmeye giderken kuyrukta beklememek…”

“Statüko”yu koruyarak çok daha konforlu gidip, gelme telaşı yaşanan…

(Cenk Mutluyakalı)



SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLÜR

1.Bilgi ve tecrübeleri olan kişiler sorunu kısa zamanda ,ucuz olarak çözer.

2.Y arı bilgili ve yarı tecrübeli kişiler sorunu ağırlastırır.

3. Bilgisiz ve tecrübesiz kişiler soruna dokunmaz. Başına bela almaz. Seyreder.

4.Sorundan menfaat elde edenler, sorunun ağırlaşmasını ve ilelebet devamını ister: Bunun için her yolu dener.

Şu an Dünya da (1)ler azınlıkta olup, etkisiz ve yetkisizdirler ve Dünya da ateşten bir yumak gibi dönüyor.

(2), (3), ve (4) ler, üçüncü Dünya Savaşının acımasızca, planlarını yapıyorlar.!!

Birlerin, yapabileceği hayatlarını mutlu olacak bir şekilde sürdürmek, bitmekte olan Bahar ın tadını çıkarmak. Hayvanlara ve doğaya yönelmek olmalıdır, diye düşünüyorum. Çünkü bu yaşamları kısa sürebilir.

Diğerlerinin yarattığı, ateş, barut, zehirli gazların etkisi altındadırlar.

Bir bahar şiiri ile biraz moral bulalım.( Cahit S. Tarancı )

Sabret köylü kızı yakındır o gün

Bakarsın ansızın belirmiş göğsün

Cıvıl cıvıl söylediğin türkünün

Oynak nağmesinde bahar geliyor.

Yuvada çırpınan yavru kuşların

Uçma hevesinde bahar geliyor.

(Yücel Dolmacı)



23 Nisan 2003

Bugün, adamızı Kuzey ve Güney diye ikiye bölen Yeşil Hat üzerinde, Muhaceret kontrollu olarak karşılıklı geçişlere açıldığı günün yıl dönümü.

İyi mi oldu kötü mü, bilemiyorum.

Kimileri, nefes aldık, dünyayla açıldık dese de...

Ben, "balonun söndürülmesi" olarak görüyor ve "Çözüm istenci mücadelesi"ni ötelediğini düşünüyorum.

Aslolan,

Çözün ve AB üyesi olmaktır.

Gerisi,

Kümesteki bullileri, kümesin kapısını açarak, özgür olduklarını hissettirmeleri gibi birşeydir.

(Ülker Fahri)



Dünyanın en güzel iki şeyi, Çocuk ve Özgürlüktür...

Özgürlüğünüzü size "Bayram" olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrenin, anlayın, çocuklar.

Ulusal Egemenlik Bayramınız mutlu olsun. Egemenliğinizi koruyun. Kimselere vermeyin.

(Eralp Şerifoğlu)



NE KADAR OLDU?

KC kimliğine sahip KKTC yurttaşları peynir, nescafe, et, cornflakes gibi ihtiyaçlarını, geçiş kapılarının 23 Nisan 2003'te açılmasıyla birlikte Güney Kıbrıs'tan temin etmeye başlayalı tam 21 yıl oldu.

(Cenk Özdağ)