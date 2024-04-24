Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, kapıların açılmasının üzerinden 21 yıl geçmesine karşın halen adada bir anlaşmanın olmaması en çok da Kıbrıs Türkü’nü zorluyor değil mi? Bu arada Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi acaba ne zamana tamamlanır?



Sn. Hüseyin Çavuş, adada yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle kuzeydeki hayvancılar yemlik arpa konusunda kara kara düşünüyor. Tahminen ülkede rekolte ne olur? Herhalde bir 100 bin ton arpaya ihtiyaç olacak…



Sn. Olgun Amcaoğlu, verdiğiniz bir röportajda ülkedeki ekonominin iyi yönetildiğini ancak ekonomik olarak zor günler yaşandığını söylemişsiniz. Biraz kafa karıştıran bir açıklama değil mi sizce…



Sn. Cengiz Topel Uuzn, Dr. Küçük Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmasında yaptığınız konuşmada “Liderimizi yaşatmak Kıbrıs Türkünün vefa borcudur” dediniz. Keşke hükümet yetkilileri biraz sizin gibi düşünebilse…



Sn. Ahmet Tuğcu, El-Sen başkanı olarak verdiğiniz bir demeçte ilerleyen günlerde Teknecik’e bakım yapılmaması durumunda ülke genelinde elektrik kesintilerine hazır olunması gerektiğini söylediniz. Yani yaz gününde elektrik kesintisi ülkeyi isyana götürür…



Sn. Ali Çomunoğlu, Fenerbahçe’nin ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kalması sonrasında şampiyonluk konusunda artık sesiniz çıkmaz olmuş diyorlar…

