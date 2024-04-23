SOSYAL MEDYANIN SESİ

Gaziveren sahili 2011 nüfus sayımında köyün nüfusu 1,024 kişi idi. Verilen 15 bin konut izni sonrasında, bir anda köyün nüfusu, 30 bine çıkacak. Böyle hızlı bir popülasyon artışı, herhalde dünyada bir ilk. Altyapı yok, yol yeterli değil, kanalizasyon arıtma sistemi yok, taşıma kapasitesi düşünülmedi, çevreci duruş sıfır, su, elektrik, ihtiyaç analizi yok, tarım alanları ile gıda ihtiyaç çalışması yok, hazır olan imar plânı hâlen ilan edilmedi, sahil koruma düşüncesi yok. Peki ne var? Bitmek bilmez bir para hırsı, 33 katlı devasa, dipdibe yüksek yapılar, yabancı sermaye ve ülkenin değerlerini yerle bir eden bir plansızlık...

(Hasan Karlıtaş)



GİRNE LİMANI

Dün resterasyon sonucu açılışı yapıldı.

Yorumları takip ettim. BEĞENİLDİ.

Resterasyon maliyeti soruldu.

Muhakkak , Port Galatayı yapan firma yapsaydı , çok kısa zamanda ve daha ucuza yapabilirdi.

Biz bozup, yeniden yaparak, sonunda geç de olsa bitirdik.

Liman yapmayı öğrendik. ( Opportunity Cost )

Emeği geçenleri kutlarım.

Kalenin karşısındaki , Gümrük Binası da tarihi bir yapıdır.

Babam orda çalıştığı için bende eski anıları var.

Yandaki parkta salıncakta sallanır, Rum Lokantacıdan gazoz veya dondurma alır, kayıkları ve balıkcıların ağdan balıkları toplamasını seyrederdim.

1950 -60 larda ,Limanın Türkleri : Balıkcı Bekir dayı, oğluları, Süleyman ( HÜRDENİZ). Erol, Güral. hatırladığım.

Erol sınıf arkadaşım,

Göral çok küçük National Geography de bir fotoğrafı çıktı. Bir dilim karpız yerken, boğuluyordu.

Sonra, Hüsrev ve Arifin çalış tığı bar.

Hemen yanında Kemal Dayı. Deniz malzemeleri satan, o da balığa giderdi.

Biraz yukarda, Şefiğin babasının , Balkabak tı galiba , Lokantası.

54 lerin dükkanı, ve Bandabuliyada, Laika ve Rifatın babası Kasap Ahmet Dayı.

İlginç bir olay, Bacanağım Hasan Bedel, Polisin yanından bisikletiyle Limana iner. Stopları tutmaz, doğru denize düşer. Ordakiler kendini kurtarır.

Diğer ilginç bir olay. Önemli bir yabancı film şirketi filim çeker, kaleden denize atlama ve diğer benzer sahnelerde figuran Lâptalı İbrahim APAÇİ.

Filim karmaşık, orda yaşanan aşklar karmaşık.

Bunu Ahmet Tolgay dostumuz anlatabilir.

BU LİMANIN PROFESYONELCE YÖNETİLMESİ GEREKİR.

YOKSA, HARAP EDİLİR. YAZIK OLUR.

(Yücel Dolmacı)



Bugün yaşadığınız güzel anların,

Yarın özleyeceğiniz anılar olacağını bilerek yaşayınız.

(Hasan Karas)



Liman belediyenin zabıta ekiplerinin sürekli cirit attığı huzurlu ve güvenli bir hale dönüşüyor. Bu korunmalı ve hatta geliştirilmeli..

Daha önceki gibi çekirdek çitleyen, ayakkabılarını çıkarıp bankların üzerine yatan tiplerin zapt ettiği şekle asla geri dönülmemeli..

Burada hem merkezi hükümetin, hem de belediyenin birlikte iş görmesi şart..

(Aytuğ Türkkan)

