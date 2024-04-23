Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, hükümet ortaklarınızdan YDP’nin kurultay çalışmaları sıkıntı yaratıyor. Acaba ilerleyen günlerde bir hükümet değişikliğine neden olabilir mi?
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkenin iç güvenliğinin önceliğiniz olduğunu ve bu nedenle 2024 yılının başından bu yana 1462 kişiyi ülkeye aşmazken, 827 kişiyi ise deport etmişsiniz. Umarız bu işlerin devamı gelir…
 
Sn. Zorlu Töre, biz Cumhurbaşkanı Tatar’ı çok enerjik biliyorduk. Ancak siz de oldukça enerjik birisiniz. Maşallah açılıştan açılışa, davetten davete koşuyorsunuz.  Allah size yardımcı olsun.
 
Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak yanlış park yapanlara cezalarını hemen ödememeleri halinde araç kilitlerini açmıyormuşsunuz. Özellikle de Rumlar bu konuda çok sıkıntı yaratacak gibi. Kolay gelsin…
 
Sn. Hasan Gazioğlu, ülkemizde tenis camiasının bilinen ismi ilk kadın tenisçisi Özel Vasıf’ın vefatı camiayı üzmüş olsa gerek. Onun adını yaşatmak için görev Tenis Federasyonuna düşer…
 
Sn. Mehmet Nizam, çiftçilerin birçoğu gibi sizde ekili arazilerinizde sano yapmak için gece gündüz durmadan çalışıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin. Bu arada çiftçilere mazot desteği ödemesi ne zaman yapılacak?
 
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