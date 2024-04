SOSYAL MEDYANIN SESİ

"Özetle YDP’nin gelecek hafta yapılacak kurultayı Siyasal Partiler Yasası’ndaki üç yıllık süre aşıldığı için yasaya aykırı olarak yapılmış olacak, yani yasal olmayacak. Yasaya göre bu durumda bir ceza, bir yaptırım söz konusudur. Bu maddeyi ihlal eden siyasal partiler seçime katılamazlar."

(Aral Moral)



Rüşvetçi iş adamı diyor ki; “seçilmiş, atanmış her

dört yöneticiden birine rüşvet verdik!”

Kimdir be bunlar? Yok mu itiraz eden namuslular? Yok mu “soruşturmaya benden başlayın” diyen bir cesur insan?

(Eralp Şerifoğlu)



Bir yönetim talimatla göreve gelmeyi ve öyle ilerlemeyi hazmediyorsa, kaçınılmaz son karanlıktır.

“Uzaktan kumanda”nın işlevini nedir?

İster sahte olsun ister gerçek, kararı veren “kumanda” değil “düğmeye basan” eldir!

(Cenk Mutluyakalı)



Sosyal Medya Notları

550 TL'ye kuzu etini satması gereken kasap, "kurtarmaz" deyip satmıyor, müşteriye "et yok" diyor. Devamlı müşterilerine ise "et var ama fiyatı 650-700" diyerek satıyor! Bu düpedüz yasa dışılık ve rezalettir!

Yapılması gereken bellidir, artık kaçakçılığa göz yumulmayacak, ardından ithal ete izin verilecek ve kasaplar da sıkı bir şekilde denetlenecek!

Konuyla ilgili detaylı düşüncelerimi de köşe yazısında kaleme alacağım..

(Aytuğ Türkkan)



Her 4 iş insanından biri işlerini rüşvet vererek hallediyor muş. Bu iş insanlarında hiç utanma yok mu peki polise şikayet etmek yerine rüşvet veriyorlar. Rüşvet almak kadar rüşvet vermenin de suç olduğunu bilmiyorlar mı? Yanlarında çalıştırdıkları işçilere aldıkları ücret üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yatırım yapan iş insanları hem devleti hem de çalışanı çalmıyor mu? Bu hırsızlık değil mi? Kısacası düzenin bekçileri anketler yaptırıp yayınlatacaklarına önce aynaya baksınlar

(Göktürk Ötüken)



İŞİN ÖZÜ ŞU Kİ!

Bu memlekette, yaşanan bütün olumsuzlukların altında yatan esas neden,

STATÜKO dediğimiz virüstür.

Başta "Siyasi Partiler" olmak üzere, bütün Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Meslek Örgütleri, Odalar, Birlikler, Dernekler, Kulüpler vb.) yöneticilerinin temel hedefi, "üyeleri" dedikleri temsil ettikleri zümrenin üzerine basarak oluşturdukları yapıyı korumak ve "asla" değiştirmek istememeleri gerçeğini, artık görüp tartışmaya açmak gerekiyor.

Kendi yarattıkları “statükolarını korumak” için, kimilerinin en büyük barış yanlısı “Federal Çözümcü”, kimilerinin KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak “en büyük milliyetçi” olmalarının nedeni bundandır.

Baksanıza,

Ülke söz konusu oldu mu, asla bir araya gelemeyen,

Ancak,

Kişisel ve zümresel çıkarları söz konusu oldu mu,

Farklılıklarını bir yana bırakıp,

Memleket mahvoluyor, yok oluyoruz çığlıklarıyla,

Sağcısı-Solcusu, Federal Çözümcüsü-KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak Milliyetçisi, hep birlikte hareket edebiliyor.

(Ülker Fahri)