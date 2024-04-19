Mesajınız var

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Sn. Özdemir Berova, Nisan ayı sonu itibariyle memur ve kamu çalışanlarının maaşlarına hayat pahallılığı ödeneği eklenecek. Acaba bu ödenek Maliye’nin kasasına ne kadar daha bir yük getirecektir?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasasında petrol fiyatları geçtiğimiz haftaya göre varil başına 2 dolar gerilerken ülkemizde benzine  litrede 1 TL zam yapılmasının mantığını pek anlayamadık. Acaba zammın nedeni döviz kurlarımı diye düşündük ama…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancının Ocak ayından bellidir beklediği hibe arpa dağıtımı bu hafta nihayet gerçekleşmiş. Ancak birçok hayvancı zaten artık arpa yedirmeyi kesmiş…
 
Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak yaz dönemi için bölgenizdeki plajlarda temizlik ve bakım işlerini hızlandırmışsınız. Kolay gelsin…
 
Sn. Ertuğrul Toroslu, başınız sağolsun. Babanız NKL’nin emekli İngilizce öğretmeni ve efsane hocalarından Arif Toroslu’nun vefatı nedeniyle sizlere sabır, merhuma da rahmet diliyoruz…
 
Sn. Selma Eylem, deneyimli bir öğretmen ve sendikacı olarak ülkemizde artan çocuklar arasındaki şiddet olaylarının nedenini ne görüyorsunuz? Acaba bunun sebebi sosyal medya olabilir mi?
 
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