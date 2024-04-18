SOSYAL MEDYANIN SESİ

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International, TI) ölçütlerine göre hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu”nun 7’ncisi de açıklanırken, yolsuzlar gücünü koruyor, çürüme büyüyor.

Adanın kuzey yarısını yönetenler - ve onları atayanlar - eserleri ile gurur duyabilirler.

Ankete katılanların yüzde 58’i Başbakan ve Bakanlar düzeyinde yolsuzluğun “çok yaygın” olduğunu söylüyor.

Yolsuzluk algısında 180 ülke içerisinde 140’ıncı sıradayız.

Puanımız da 100 üzerinden 27!

(Cenk Mutlutyakalı)



SOSYAL ANALİZ :

FB daki yazılarımı geriye doğru analiz ettim ve iki gruba ayırdım:

1. Hikaye, fıkra, anılar vb sosyal konular, 150 beğeni alır ve çok kişi okur.

2. Politik ve idari ( usulsuzlük, rüşvet, nepotizm, yasa dışılık ) gibi ciddi konular , 50 altında beğeni alır ve okunma daha azdır.

Demekki Halkın 0/0 60 , ikinci maddedeki konularla ilgilenmiyor. Bunları da 5 gruba ayırdım:

1. Çoğunluk ,Madde (2) ile direkt veya indirekt ilgilidir.

2. Bunlardan bir kısmı korkmaktadır. Medeni cesaretleri zayıftır.

3. Madde (2) deki konuları kanıksamışlardır. Bunlar, heryerde olur modundadırlar.

4. Bunlar, olup bitenlerin farkında değildirler.

5. Bu gruptakiler günü yaşar, gelecek kaygıları, çocuk, torun gaileleri yoktur.

İşte temel sorun budur.

(Yücel Dolmacı)



"Ucu açık müzakereler" tuzağı bozuldu...

Şimdi de “ucu açık zemin arayışı” gündemde!

- ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher, Yunanistan’da düzenlenen “Delfi Ekonomik Forumu’nda” yaptığı konuşmada, Holguin’in görevinin sıkı takvimlere bağlı olması gerektiği görüşüne katılmadığını söyledi. (Filelefteros)

- Ucu açık müzakerelerden sonra, şimdi de, AB'nin emperyalist devletleri ve ABD tarafından, BM üzerinden, "UCU AÇIK ZEMİN ARAYIŞI" ile statükonun sürdürülmesine çalışılıyor.

(Çetin Uğural)



Arkada oturmuş araba devletin arabası şöför tahsis edilmiş gel keyfim gel plâka sıfır bilmem kaç ne hız kamerası dinler ne kavşakta 65km ye uyar flaş patlasa da kimin umurunda.

Yer : Cihangir

Mevkii: Hız tesbit kamerası yakını, Akaraltı

Tarih : 16/04/2024

Saat : 18:45

(Hasan Mullaoğulları)



YAZI YORUM

Adamın büyüğü küçüğü olmaz. Adam adı üstünde adamdır.

Küçük adamlığı kendine yakıştıranlar ancak büyük adam yaratırlar.

hani bazen "adam gibi adam "derler ya iste o popülizmin Allahıdır.

Herkesin kimliğinde "erkek" yazar da herkes erkekliğin gereğini yerine getiremez

(Hüseyin Cumaoğlu)



Küçücük bir torba dolusu hayat ve yürek dolusu inanç ve sevgiyle başlayan ata tohumu çiberunda (kara başak/kılçık) buğdayı bu yıl 70 dönüme vardı. Zeka Bey Tohum Merkezi artık yok belki ama attığı tohumlar inatla başak vermeye devam ediyor…

(Cemil Sarıçizmeli)

