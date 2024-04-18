Mesajınız var

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak başlatmış olduğunuz ‘Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’ etkinliği oldukça güzel bir proje. Hem çevre duyarlısı kişileri hem de diğer vatandaşların ilgisini çekecektir. Kolay gelsin…



Sn. Hüseyin Çavuş, Genel Tarım Sigortası acaba kuraklık çalışmalarına başladı mı? Zira birçok bölgede hayvancı ve çiftçiler tarlalarında biraz olsun kuru ot bulabilmek için biçme işlemlerine hız vermiş…



Sn. Olgun Amcaoğlu, önceki gün kasaplar yaptıkları toplantı sonucunda belirlenen 550 TL’lik kuzu eti emirnamesinin geri çekilmesini ve yeni bir fiyat belirlenmesini istiyorlarmış. Acaba bu konuda yeni bir toplantı oldu mu?



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi bölgesinde köylerde ne doğru dürüst ot temizliği yapılıyormuş, ne de yeni yatırımlar. Hatta yıkılan köprünün yerine bile bir asfalt dökümü yapılamamış. Hayırdır, belediye başkanı olarak artık iş yaptırma gücünüz kalmadı herhalde…



Sn. Fehim Dayı, Nisan ayının ortasında 30 derecelerin üzerinde sıcaklıkları görüyorsak yaz aylarında herhalde sıcaklıklar 40’ların altına düşmeyecek diye düşünüyoruz. Acaba siz ne diyorsunuz bu konuda?



Sn. Evrim Kamalı, bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu akşamki Avrupa maçının skorunu ne görüyorsunuz? İlk maçtaki yanlış kadro tercihi olmazsa herhalde galibiyet gelir değil mi…

