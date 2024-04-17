SOSYAL MEDYANIN SESİ

İnsan ömrü uzuyor. Nüfus da yaşlanıyor böylece… Evde bakım meselesi çok daha fazla önem kazanıyor.

Bayram ziyaretleri genelde büyüklere yapılıyor ya… Bakıcı öyküleri dinledik fazlaca…

“30 bin lira maaşım var, memnunum” dedi bakıcı kadın... Evde yatılı kalıyor. Baktığı kadının eşinden kalma maaşı var… Tümünü alıyor neredeyse… Çocuklar ve torunlar da diğer masrafları üstleniyor…

Bir başka ailede durum vahim… Kamera sistemi kurmuşlar eve ve bakıcının, demans hastası kadına şiddet uyguladığını görmüşler.

“Bu kaçıncı bakıcı… Öyle kolay da bulunmuyor…”

Şimdilerde sanırım hepimiz alıştık, ölüm ilanlarında, “Evlatlar, torunlar” gibi isimlerden sonra “bakıcı”nın ismi yazıyor.

Ülkenin geleceği planlanırken “SAĞLIK” mutlaka ana başlıklardan biri olmalı ve “EVDE BAKIM” meselesi tüm detaylarıyla tartışılmalıdır. Eylem planı çıkmalıdır yaşlılara evde bakımın, koruyucu sağlığın, ilaç temininin, düzenli kontrollerin… Hangi siyasi parti, özellikle de sosyal destek ve evde bakıma yönelik düzenlemeleri çok kapsamlı çalışır, halkın önüne koyar ve ikna edici olursa, gerçekten de önemli bir mesafe alacak.

(Cenk Mutluyakalı)



Sabah sabah aklıma düştü. “Nüfusa ihtiyacımız var” tesbiti yapıldı!

Ülkesinde, çalışacak iyi bir iş,evine götürecek aş,geleceğini kuracak sağlam bir yapı ve huzur içinde yaşayacağı bir düzen bulamadığı için göç eden binlerce arkadaşımız, akrabalarımız vatandaşımız var.

Geri dönüş yolları açsanıza vatandaşlarınıza! Neden onları yok sayıyorsunuz?

Bir bakanlık da göç eden insanımız için kurun! Olmaz mı?

(Eralp Şerifoğlu)



KKTC'yi sonsuza kadar yaşatacağız diyenlere bayılıyorum.

Bizim elektriğin kafası 10 TL bile eksik ödemede bumburo kopartılırken, Maşallah kul kurban oldukları Emrullah Ağa'nın 56 Milyonluk elektriği el uzatanı teptiği için dokunulamıyor.

Bizim elektriğin fatura ödemesinin günü 1 gün geçse bile faiz ile filizlenirken Emrullah Ağa'nın faizleri budanarak Aga'ya buyurun budadık diyor.

Emrullah Aga herhalde cebimdedirler dediği için bizim elektriğin ödeme tarihi 1 gün bile uzatılmazken Aga'nın ki faizsiz olarak 12'ye bölünüyor.

Emrullah Aga bir bakanımız için benden rüşvet istemişti adamını da göndermişti dediği için herhalde elektriği kesecek olanın fena tepiyor. el uzatanın da elini 'CISSSSS' yapıyor.

Bayılıyorum 'BU SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ ' dedikleri KKTC'ye.

Vallahi bunu sürekli nakarat gibi tekrarlayanlara ağzım ile küfür etmiyorum. Bir yerim ile gürültülü bir şekilde gülüyorum.

Bir iddiayı belgeleme peşindeyim. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Yakında bir ihale ile ilgili ihale şartnamesi hazırlanırken böyük böyük yerlerden verilen fetva ile ilgili durumu araştırıyorum. İddia mühim. İddia doğru mu bilmiyorum. Doğruysa Bayıldığım bazı papağanlar 'Hanya'nın Girit'Te Konya'nın da Türkiye'de olduğunu görecek.

Not: Bu iddianın sahibi karar verecek merci içinde olan birisi. Kabul etmediği için kafasının bumburo kesileceği söylenen birisi. Eeeee neden yazmıyorsun diyenlere belgeleyelim haber havada asılı kalmasın diyorum.

(Taner Ulutaş)



Güven yokmuş. Bir gün herkes boykotçu olacak. Ta ki tam dibe vuralım, ülkenin gerçek sahibin bizler olduğunu hatırlayalım ve ortak hedefte buluşup doğru yöntem ve mücadele ile yeniden başlayalım. Daha var…

(Hasan Ulaş Altıok)

