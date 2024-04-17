Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, hemen yanı başımızda kaynayan Ortadoğu ilerleyen zamanlarda özellikle İngiliz üsleri nedeniyle adamızı da tehlike içine sokuyor. Bu konuda İngiltere’ye bir uyarı yaptınız mı? Zira her an bir füze de adamıza atılabilir….



Sn. Özdemir Berova, özellikle ülkede yabancı kişilerin emlak sektöründeki yatırımları ülkemiz Maliyesine nasıl katkı sağlamakta? Herhalde bütçe açığını kapatmakta fayda sağlıyordur…



Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde 7-8 yıl önce yapılan tapu-kadastro ölçümleri sonrasında özellikle köylerde ve yerleşim yerlerinde birbirine giren arsalar ve hudutlar konusunda yeni bir ölçüm olacağı konuşuluyor. Acaba doğruluk payı var mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ortaokullarda tam gün eğitim olması gereken pazartesi ve Salı günleri öğretmenlerin sessiz sedasız grev kararları nedeniyle yapılmıyormuş. Sizde bu konuya sessiz kalmayı neden tercih ettiniz anlaşılmadı vallahi…



Sn. Hasan Sefaoğlu(Galatasaraylı Hasan), takımınızın Alanya deplasmanından farklı galip dönmesi şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmesi anlamına geliyormuş. Siz bu konuda ne diyorsunuz?



Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta bölgenizde yaşanılan sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmışsınız. Eee çalışan bir başkan ve ekiple herşey kolay olur diyoruz…

