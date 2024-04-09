Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, trafikte alkollü sürücüler için öngörülen ağır cezalar için hazırlanan yeni yasa tasarısı umarız kısa sürede yürürlüğe girer. Zira suçsuz yere trafikte canını kaybedenlerin aileleri perişan olmakta…



Sn. Hakan Dinçyürek, ülkemizdeki devlet hastanelerine duyarlı kişi veya kuruluşların yaptıkları gerek malzeme gerekse maddi bağışlar oldukça faydalı oluyor herhalde. Bu arada yeni bir devlet hastanesi yapımı için temeller ne zaman atılacak?



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası herhalde bayram sonrasında ülkedeki kuraklık alanları için çalışmalara başlayacak. Zira ülkenin büyük bir bölümünde kuraklık hat safhada görülüyor…



Sn. Sn. Ziya Öztürkler, Pazar günü öğleden sonra sizi Serdarlı’daki Sestalar Festivali’nde dolaşırken gördük. Bakan olduğunuz zaman peşinizi bırakmayan insanlar şimdilerde selam bile vermiyor olması ne tuhaf değil mi…



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bir etkinliği daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşamışsınız. Yiğitler Gafgarıt Festivali oldukça keyifli ve yoğun katılımla geçmiş. Darısı diğer etkinliklerin başına…



Sn. Abdullah Ekinci, gerçektende güzel bir noktaya parmak bastınız. Artan trafik kazalarındaki en önemli sebep artan araç sayısı ve yetersiz yollar. Umarız trafikte bir an önce yollar düzelir ve araç sayısını azaltacak toplu taşımacılık gelişir…



