Sn. Ünal Üstel, et fiyatlarına narh koyulması önemli bir gelişme ama dünyada genelde üretime teşvik verildiğini unutmamak gerektiğini de iletmek isteriz…



Sn. Hüseyin Çavuş, dünyada üretim yapan sektörler desteklendiğini siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ancak et konusunda hükümet olarak hayvan üreticisine destek vermek yerine kasaplara 800 TL hayvan başına prim verilmesi pek anlaşılır değil…



Sn. Fikri Ataoğlu, parti olarak hükümetten çekilme gündemiyle yaptığınız toplantıda partilileriniz ne yönde hareket edilmesini istedi? Herhalde çekilme konusu gündemde olmaya devam edecek…



Sn. Zorlu Töre, Meclis çalışanlarının başlatmış olduğu grev bir haftayı geçti. Acaba bu konuda uzlaşı için bir girişim yapsanız mı? Zira Meclis halkın aynasıdır…



Sn. Pembe Paşaoğluları, dün Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğine katılarak deneyimlerinizi paylaşmışsınız. Gençlerin gelecek kaygılarını yakından hissetmeniz onlara bir nebze olsun yardımcı olmanız oldukça önemliydi bizce..



Sn. Aziz Kaya, Lefke Belediyesi olarak oldukça yoğunsunuz herhalde. Zira dün size ulaşmak için aradık ama maalesef cevap alamadık. Allah kolaylık versin diyoruz…

