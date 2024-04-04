Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak yeni projeler için atılacak adımlar konusunda bu aralar pek suskunsunuz. Özellikle sosyal konut projeleri için çalışmalar ne durumda?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, geçmiş yıllarda BM Genel Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılıyordunuz. Ancak bu yıl öyle bir niyetiniz yok herhalde… Ama bu zamanda kulis yapmakta fayda var…



Sn. Olgun Amcaoğlu, gaz zammından sonra acaba okkalı bir de akaryakıt zammı bayram öncesinde olacak mı? Yoksa dövizdeki düşüş nedeniyle bu haftalık bir zam olmayacak mı dersiniz…



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın Sığınma Evi’ne bazı duyarlı dernek ve birliklerden yapılan bağışlar bir nebze olsun belediyenin yükünü azaltıyor herhalde. Devamı gelir inşallah…



Sn. Alihan Pehlivan, bir Fenerbahçeli olarak önceki gün yapılan olağanüstü toplantıda alınan ligden çekilme kararını rafa kaldırma ve Süper Kupa’ya katılmama kararlarını nasıl buldunuz?



Sn. Koral Bozkurt, uzun yıllardır yapımını sürdürdüğünü Grand Saphire Resort & Casino açılışı için artık gün sayıyormuşsunuz. Ülke turizmine hayırlısı olsun diyelim…

