Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM Genel Kurul toplantıları için gideceğiniz New York’ta BM Genel Sekreteri Gutteres’le yapacağınız görüşmede tezlerinizden pozisyonunuzdan geri adım atmayacağınızı ileteceğinizi açıkladınız. Ancak Gutterres herhalde bazı kolaylıklar yapmanızı sizden talep etmeye hazırlanıyor…



Sn. Özdemir Berova, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili yapılan çalıştayda yaptığınız konuşmada Maliye Bakanlığı olarak Komisyonu imkânlar dahilinde desteklemeye devam edeceğinizi ifade ettiniz. Acaba bugüne kadar ne kadarlık bir finans desteği yapıldı?



Sn. Erhan Arıklı, Trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerilerini Bakanlar Kurulu’na götüreceğinizi açıkladınız. Ancak ceza artışı bizce trafik kazalarının önüne geçmeyecektir. Herşeyden önemlisi trafik eğitimi iyi olan bir toplum yaratmaktır…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yaklaşan bayram tatili öncesinde özel sektöre bayram tatili için bazı öneriler sunacak mısınız? Zira özel sektör çalışanlarının büyük kısmı 2 günlük bir tatil belik yapar belki yapmaz diye duyuyoruz…



Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip araç filonuzu yenileyerek, halka hizmet için çalışmaları süratlendirmeye devam ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin…



Sn. Fehmi Oktay, eski bir Meteoroloji Dairesi Müdürü ve deneyimli bir uzman olarak son günlerde görülen yüksek sıcaklıkların sebebini neye bağlıyorsunuz? Bu durum ne kadar daha sürer?

