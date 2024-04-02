SOSYAL MEDYANIN SESİ

Gece pek çoğumuz gibi “sabah kalktığımda bir şey olmasın” hissiyle yattım.

Kalktım ki ohhh be gerçekmiş :))

Totem yapıp seyretmediğin maçtan 15 gollü sonuç çıkması falan gibi bir sabah.

Kiminle konuşsam içinde kalmış bir kutlayamamışlık hali. Resmen unuttuğumuz duygular.

Günaydın herkes, merhaba Nisan

(Nazar Erişkin)



Hazır olun El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu müjdeyi verdi. %22 eninde ve boyunda nur topu gibi Zam kazığı çocuğumuzun doğmasına az kalmış. Son zamlardan sonra kuş tüyü yastıkta bile oturtamadığımız dütümüzü oturtacak yer bulamayacakmışız. Çok fena acıtacakmış ve Auvvvv diye haykırmamız dağı taşı duman edecekmiş. Emrullah paşamız 56 milyon elektrik borcunu ödemezken bizlerin 700 TL elektrik borcu için elektriklerimiz budanıyor. Buyrun ordan değil burdan yakın. Vallahi Ahmet Tuğcu başkanım öyle diyoooo.

(Taner Ulutaş)



T.C SEÇİM SONUÇLARINA KISA BİR YORUM :

Demokrasilerde, diğer faktörler yanında, pozitif veya negatif olsun :

SANDIĞIN YOLU MİDEDEN GEÇER.

Şayet bir ürün, üreticide 3 TL , zararına satılırken, markette fahiş kârla 30 TL satılırsa,

Yaşa takılan gençleri emekli ederken ,ki bunlar CHP sempatizanı olabilirler, gerçek yaşlı emeklilere vereceğiniz artışa karar veremeyip, devamlı rakam değiştirirseniž,

Sonucu , kabul edeceksiniz. Nitekim AKP de bunu yaptı. ÖZET BU.

(Yücel Dolmacı)



Sağlık konusuna çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor, maddi kaynak yanında, uzman hekimler ve yardımcı personelin de artırılması elzemdir.

Ayrıca, sistemin tadil edilerek hasta hakları konusunda iyileştirmeler yapılması şart oldu.

Devlet hastanelerinde ve özelde tedavi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanması, hastanın tercih ettiği hekime ulaşmasının yolu açılmalıdır.

(Arif Baykal)



İsias Davası’nda tatsız kimi gelişmeler yaşanıyor.

Bugüne kadar yayımlanan tüm bilirkişi raporları insan kalbinin ve bilimin kabul etmeyeceği onca kusuru, ihmali, sorumsuzluğu, denetimsizliği, göz yummayı, hileyi ortaya koymuştu.

Şimdi yeni bir rapor çıktı ortaya…

Gazi Üniversitesi imzalı bu rapor sonrasında iki tutuklu “tahliye” edildi.

Tam da "seçim" öncesi...

Yeni bir rapor, yeni bir karar, bu süreç ve imzacılar mide bulandırıyor.

Adaleti söküp almak için kararlılık zamanı şimdi…

Bilsinler ki onların siyasi nüfuzları varsa, karşılarında da bir ülke var!

(Cenk Mutluyakalı)





ÜRPERTİCİ SÜREÇ: Verem vakalarında artış, her yıl 700 dolayında kanser vakası, kardiyolojik durumlarda tırmanış, resmi kayıtlardaki böbrek nakli bekleyen yüzlerce kişi, antidepresan talebinde görülmemiş patlama, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarında facia boyutu… Sosyal dokumuz fiziki ve ruhsal rahatsızlıkların depremine tutulmuş gibi… Mutlaka ve nasıl olursa olsun durdurulması gereken ürpertici bir süreç… Daha fazla gecikmeden, daha fazla çürümeden…

(Ahmet Tolgay)

