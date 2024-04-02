Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’deki yerel seçim sonuçları ülkemizdeki gelişmeleri acaba etkileyecek mi? Zira bazı siyaset uzmanları AKP’nin yanlış ekonomik politikalarının bu sonuçları doğurduğunu ifade ediyorlar…



Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği ülkeye et ithali kararı alınması durumunda eylemlere başlayacaklarını duyurmalarına karşın bir adım atmadılar. Tarım Bakanlığı olarak bu konuda nasıl bir yol çizeceksiniz acaba…



Sn. Hakan Dinçyürek, ülkede son yıllarda hiç görülmeyen hastalıkların bu yıl görülmeye başlandığı gelen haberler arasında. Acaba bunun sebebi nüfusun üçüncü ülke vatandaşlarıyla artış göstermesi olabilir mi?



Sn. Raziye Kocaismail, kanserden korunmanın kanserle mücadeleden çok daha az maliyeti olduğunu dile getirerek hükümetin yapması gerekenleri aktarıyorsunuz. Ancak kimse buna dikkat etmiyor değil m?



Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz gün katıldığınız bir cenazede vatandaşlarla sohbetinizde ana konu partinizin başkanlık seçimi miydi? Yoksa bu gibi konuları kapalı kapılar ardında mı konuşuyorsunuz…



Sn. Özdemir Tokel, Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde çıkan sonuçlara bakıldığında CHP’nin yükselişinin temel nedeni AKP’nin yanlış ekonomik politikası mı yoksa başka nedenler mi?

