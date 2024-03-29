SOSYAL MEDYANIN SESİ

2 MİLYON NUFÜSA 8 TIP FAKÜLTESİ OLUR MU?

İlk Tıp Fakültesi kurulması gündeme geldiğinde, zamanın Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yöneticileri olarak buna karşı çıkmıştık. Karşı duruşumuzun esasında Dünya Tabipler Birliği’nin “2 milyon nüfusa bir tıp fakültesi” kriteri vardı. Ellerinde bu konuda hiçbir veri olmayanlar bizi vizyonsuzluk ve ülke sağlığının gelişiminin önünü bencilce tıkamakla suçlamıştı.

Bugün kişisel fikrim 2 milyon nüfusa ulaştık. Yani Dünya Tabipler Birliği’nin kriterini bir tıp fakültesi için artık aşağı yukarı tutturuyoruz. Tutturuyoruz tutturmasına da yine yolda kalıyoruz. Şimdi de tam sekiz tane tıp fakültemiz var. Onun da ötesinde büyük bir garabetle var. Bu Tıp Fakültelerimizden sadece iki tanesinin hastanesi var. Hastanesiz Tıp Fakültesi mi olur? Olur da pirinçsiz sütlaç olduğu kadar olur.

Nasıl hangi kritere göre izin veriyorlar diye soracağım, “vizyonsuz” diye cevaplayacaklar. Kendileri aşırı vizyonlu ya…

(Bülent Dizdarlı)





Bir ülkede “polis operasyonları” ve “yargı kararları” umuda dönüşmüşse… En fazla düşünmesi gereken siyaset kurumu olmalı sanırım…

Haber fotoğrafçısı kimliğiyle tanıdığımız, siyasete dair yansız duruş sergileyen, duyarlı bir yurtsever Gazi Yüksel’in yorumu dikkatimi çekmişti... Tufan Erhürman'ın paylaşımı altına yapmıştı.

“Başkalarının yaptığı yanlışları sıradan bir yurttaş olarak biz de görüyor ve söylüyoruz. Önemli olan bunları tekrarlamak değil, siz yönetime gelirseniz ne yapacağınızı etraflıca anlatmanızdır. Anlatınız, umutlanalım ya da unutalım."

Yaşadığımız onca kötülüğün, kirliliğin, yolsuzluğun tarifi yapılıyor her gün… Tamam da “çözümleri” konuşmuyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)



Arkadaşlar Türkiye'den gelen su belediyeye halen daha 7 buçuk TL ye mal olur ne yazık ki bazı meclis üyeleri ve başkanın sayesinde bu su halka taban fiyat 27 TL en yüksek 100 tlye satılır. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin su ödeme parası yılda 8 milyon 531 bin 260 tldir. Ortalama belediye bu su parasından 33 tl alır. Ortalama 38-39 milyon geliri olur belediyenin 30 civarında bir karı olur . Tabii bu 30 civarın içinde masraflar vardır. 5 milyon da masrafları koysan ki o kadar tutmaz Ortalama 25 milyon geliri olur belediyenin. Keşke o 6 meclis üyesi arkadaş biraz sağduyulu olsa ve yerel yönetim olduklarını hatırlasalar ne yazık ki yasalar açıktır maalesef başkan oranların en yükseğini uygulatır her konuda . Bir su sayacı su anda 33-34 bin TL arasındadır . Ne yazık ki üzülerek itiraf etmek zorundayım şu anda halk belediyeye karşı fakirleşmiştir . Belediyelere artık yerel yönetim olarak değil tefeciler olarak hitap etsek daha doğru olur

(Koray Diran)



Lefkoşa-Mağusa yolunda durup durup fotoğraf çekerim neredeyse 10 yıldır. Bugün ilk keZ yol kenarında durup (arabam cepcikte) foto çekerken çok güvensiz hissettim kendimi.. yolun dışında olmanın da bir güvenirliliği yok sonuçta bu memlekette!

(Yetin Arslan)

