Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün kendini halk gazetecisi olarak tanımlayan Serdinç Maypa, özel hayatın gizliliğini ifşaa etme ve kişisel bilgileri yayınlama suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı. Acaba bu konuda bir bilginiz var mı?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, öğretmen sendikaları İhtiyat Sandığı Yasası’nda değişiklik talebiyle Bakanlığınıza yasa tasarısı sundu. Acaba bu konuda bir çalışma olur mu? Allah kolaylık versin…



Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının yıllardır beklediği yeni bir salon için ihaleye çıkılacağını açıkladınız. İnşallah bu salon yıl sonuna kadar bitirilir…



Sn. Mehmet Nizam, ülkenin büyük bir bölümünde kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Çiftçiler Birliği olarak bu durumla ilgili çiftçilere bir öneri sundunuz mu?



Sn. Ahmet Latifoğlu, birçok belediyemiz 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatro oyunlarını bölge halkıyla buluşturdu. Ancak Mesarya Belediyesi olarak sizin bu konuda geri kaldığınızı görüyoruz. Acaba önümüzdeki dönemde sanatsal etkinliklerde bir atılım olacak mı?



Sn. Hüseyin Duvarcı, U-16 Milli takımımızla birlikte Antalya’da 3 günlük kısa bir sürede önemli adımlar atarak hem 2 maç hem de iyi bir bağ kurmuşsunuz. İnşallah bu çalışmaların devamı gelir…

