SOSYAL MEDYANIN SESİ

Cuma günü hastahaneye bir öğrencimizi ziyarete gittiğimde koridorların, basamakların, ortopedi servisinin pırıl pırıl olduğunu gördüm. Belli ki yöneticiler ve çalışanlar bişeyler yapmak için çalışıyorlar dedim kendi kendime ve takdir ettim. Ancak ertesi gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise gittiğimde sıra olduğu için bakınamadım. Üstelik hafta sonu ve sabah olmasına rağmen. Sorun orada çalışanlar değildi çünkü içeride de acil hastalar varıdı. Onları dışarı çıkaracak halleri yoktu. Sorun artan nüfusa hastanemizin yetersiz kalmasıdır. O ağrı içerisinde kıvranırken keşke külliye yapacaklarına hastahane yapsalardı diye karar alanlara ve destekleyenlere sitem ettim. Şiddetli ağrı nedeniyle oradan ayrılıp özel hastahaneye gitmek zorunda kaldım. Ağrının nedeni iri bir böbrek taşıymış. Tedavi oldum. Bu süreçte ziyaretime gelen arayan soran tüm akraba, eş, dost ve arkadaşa teşekkür ederim. Hade ben bir şekilde özel hastahaneye gidebildim. Ya gidecek durumu olmayanları düşünmek üzücü.

(Niyazi Türkseven)





Son günlerde özellikle FB’li fanatik arkadaşlarımız facebookta mağdur edebiyatı yapmakta sınır tanımıyor. Ayni oranda GS’liler cevap yetiştiriyor.

Burada fb li arkadaşlar bize, biz FB’li arkadaşlara takılıp eğleniyoruz.

Hakemler ve federasyon sizi destekliyor, bedavadan olmayan penaltiyle kazandınız vs. vs.

Aslında biz GS’lılarda FB’lilerde kabul etmesi lazım.

TC de lehlerine en fazla hata yapılan en fazla hakem hatalarıyla maç kazanan iki kulüp var ilki FB ikincisi GS.

Brakın be arkadaşlar bjk ,ts ve en fazlada Anadolu kulüpleri şikayet etsin çünkü onların hakları yeniyor bizim değil.

Bu yıl lig GS ,FB arasında sanki sahada değil de mikrofonların önünde oynanıyor.

Demeç savaşlarına dönüşmüş.

Aslında bunlar olmasa futbol izlemeye odaklanacağız.

Sayenizde taraftarlar nerdeyse birbirine girecek.

Biz Kıbrıslılarda bu iş biraz mizahi çünkü herkes nerdeyse birbirini tanıyor. Olay o anda takılmalarla kalıyor. TC de bu iş tehlikeli boyutlara gelmeye başladı.

Halbuki bırakın bu taraftarları icardiyi, mertensi ,tadici, djeko’yu izleyip zevk alsınlar. Daha fazla germeyin ortalığı büyük takım yöneticileri.

Dünya futbol topunun etrafında dönmüyor.....

Deycemda galiba o meşin yuvarlağın etrafında dönüyor

(Kemal Köseoğlu)



Alınacak yeni yargıçlar için münhal ilan edilmesini anlıyorum fakat kıdem, Kaza Mahkemesi Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme yargıçlığı için münhal ilan edilmesini yadırgıyorum. Yani yargıçlık mesleği içinde terfi veya yükselme işlemleri amir pozisyonunda olanların takdir edeceği hususlar olmalıdır. Terfiler için münhal açılması bana ters geliyor. Eğer bu durum yasal gereklilik ise yasanın değişmesi gerekmektedir.

(İsmet Üstüner)



Eyya gördünüz mü?

Hükümetiniz kamu görevlilerini çok seviyor.

Özel sektörü de tatil etsenize...

Ama, özelde çalışanlar kimin umurunda!

Onlar üvey evlat, Bayram günleri dahi çalışacaklar.

Tatil, sadece ayrıcalıklı, siyasi partilerin işe koydurduğu yandaşlara...

Eee

Burası KKTC

(Ülker Fahri)