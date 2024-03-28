Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Lefkoşa’nın bir değerli çınarını daha sonsuzluğa uğurladınız. Merhum Erol Türker gerçektende ülkemiz sporunda önemli hizmetlerde bulunmuş bir kişiydi. Yenicami Kulübü’ne başkanlık yaptığınız dönemde herhalde onunla çalışmışsınızdır…



Sn. Dursun Oğuz, ülkedeki nüfusun tam olarak bilinmesi için bir nüfus ayımı yapılması şart oldu. Bu konuda İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışma yapacak mısınız?



Sn. Erhan Arıklı, taksicileri kabulünüzde yaptığınız konuşmada başta korsan taksicilik sorunu olmak üzere sektörün sorunlarını çözmek için adım atacağınızı söylediniz. Ancak atı alan Üsküdar’ı geçti bile…



Sn. Hüseyin Çavuş, ülkeye gelen balyaların kilosunun oldukça yüksek fiyata mal olduğu bildiriliyor. Bu nedenle Mesarya bölgesinde kuraklık kapıya dayandığına göre önümüzdeki yaz aylarında kuru ot sıkıntısı çekecek hayvancılar için çare aranmasında fayda var…



Sn. Metin Feyzioğlu, Abdullah Eren başkanlığındaki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı heyetiyle birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne yapmış olduğunuz sürpriz ziyarette konuklarınız müzeye hayran kalmış diye duyduk.



Sn. Güven Bengihan, Meclis’teki stenografların yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Meclis’te yapılan grevin acaba devamı olacak mı? Zira yaptığınız açıklamada gün içinde bir adım atılmaması haline bugünde grevin olacağını açıkladınız…



