SOSYAL MEDYANIN SESİ

SÖYLÜ YORUM.

Ey Fani.Her nerede olursan ol,ne yaparsan yap kendine bir soru "Ne Oldum?Ne Olacağım"

Makam gelip geçicidir. Sakın yanılma sana gösterilen ilgi ve saygıdan. Sor kendine bu ilgi ve saygı" sahsıma mı? makama mı?"

Makama ise vay haline.Yarın makam gidince selam verecek selamını alacak bir tek kişi bulamayacaksın. Bırak selam kelamı yüzüne karşı seni vuracaklar.

Ha şahsına karşı ise korkma bir çift laf edecek bir kahve ısmarlayacak çok var.

Hani derler ya "Vezir oldun adam olamadın, Mısıra sultan olsan ne yazar.

Bir de şöyle düşün ve prensibin olsun "Bana öğlene kadar değil ölene kadar dost "gerek.

Şu an bu memleket bunu yaşıyor. Yerlere göklere sığdıramadıklarını yerin 7 kat dibine sokuyorlar.

Yakışır ama.

(Hüseyin Cumaoğlu)





ÖYKÜ DİNLEMEK :

Kırksekiz saat içinde, benim bilgimde olan beş ciddi trafik kazası. Oğlumda çok titiz olduğu için. (aşırı ) kıl payı kurtuldu.

İki masum genç katlediliyor, en az dört ağır yaralı. Yıkılmış, travmada. aileler.

Ölümün bir nedeni 173 bromil alkol, diğeri Girne şehir içinde trip atma..

Milyonlarca maddi hasar.

Peki yöneticiler, yasama, yürütme, yargı koordine edip ne tedbir alıyor?

Söyleycekleri :

- Konuyu takip ediyoruz.

- Gerekli önlemleri alacağız.

- Yol güvenliğini sağlaycayık.

- Komisyon kuracayık- Vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa dilerik, ailelerinde başı sağ olsun..

Bunlara rahmetli Ünal Akifler ne derdi :

Öykü dinlemekten gına geldi yücel..

Çünkü sorumluların iki gündür FB da yazdığım ve dünyadan örnekler verdiğim gibi bir bilinçleri yoktur.

Görmemezlikten geliyorlar.

(Yücel Dolmacı)



Bir taraftan adadaki üniversite sektörünü yönetenler sapır sapır dökülürken, rüşvet iddiaları, sahte diplomalar havada uçuşurken diğer taraftan adanın en iyi üniversitesinin en başarılı mezunlarından olan Emmanuel Achiri’yi yasaklı göçmen ilan ederiz. Söylenecek söz kalmadı…Yazıklar olsun.

(Mete Hatay)





Devlete ait bir kurumun Hükümet tarafında atanan Yönetim Kurulu, kurumu bu kadar kötü yönetip borç batağına sokuyorsa ve hiç bir şey olmamış gibi görevine devam ediyorsa,

Bu ülkede niye Sayıştay var?

Niye Başbakanlık Teftiş Kurulu var?

Neden Meclis var?

Ve...

Onların kötü yönetimi sonucu,

Kuruma borçlarını ödemeyenlerin milyonlarca borcu elektrikleri kesilmeyen onlarca kurum kuruluş varken,

Niye hiç bir yetkiliden ses çıkmıyor?

Ve...

Korkunç elektrik zamlarını kuzu kuzu ödeyen bir halka ne derler bilemiyorum.

(Ülker Fahri)

