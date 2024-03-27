Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak Ramazan Bayramı tatilinin devlet kurumlarında çalışanlar için 9 gün olmasını kararlaştırmışsınız. Kamu maliyesi bu kadar uzun bir tatili karşılayacak kadar iyi durumda olsa gerek…



Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı’nda 9 günlük bayram tatili verilmesi Maliye’yi nasıl etkiler? Nisan ayı sonunda bir sıkışıklık yaşanmaz mı?



Sn. Olgun Amcaoğlu, bir süre önce yaşadığınız bisiklet kazası sonrasında omuzunuzdan yaşadığınız sakatlık nasıl oldu? Gördüğümüz kadarıyla bandajı atmışsınız. Artık herşey yolundadır herhalde…



Sn. Hakan Dinçyürek, dünkü Meclis toplantısında yaptığınız konuşmada var olduğu halde erişilemeyen ilaca erişim sorununu çözeceğinizi açıkladınız. Umarız ekonomik olarak zor günler yaşayan emekliler için bu güzel bir gelişme olur….



Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak bölge halkına vermiş olduğunuz iftar yemeğine davet ettiğiniz Cumhurbaşkanı ve bakanlar ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nin eksiksiz katılması dikkat çekti. Bu arada elçiyle samimiyetiniz ise gözden kaçmadı…



Sn. Enver Haskasap, bu yıl drift yarışlarının ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılması için çalışmaların tamamlandığını açıkladınız. Kazasız belasız yarışlar diliyoruz…

