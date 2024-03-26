banner913
banner932
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
16 0
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
 
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
59 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
57 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
32 0
banner1012

Mesajınız var

banner1020

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ünal Üstel, ülkemizde her geçen gün bir gencin yollarda hayatını kaybetmesi halkı endişeye sürüklüyor. Ülkede o kadar polis denetimine karşın alkollü sürücülerin yollara çıkmasını önlemek için bazı çalışmalar yapılması şart…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’a yeni atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın ile ilgili belli bir kesimin rahatsızlığı var herhalde. Zira bu atamanın uygun bir atama olmadığını dile getiriyorlar…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, son 7 ayda havalimanından ülkeye gelen yolcu sayısı 2 milyon 600 bini aşmış. Acaba ülkeye gelen bu kişilerin ne kadarı ülkede turist olarak konakladı? Umarız bu sayı daha da artar…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Çalışma Dairesi hakkında bugün medyada ortaya atılan iddiaları araştırması için polise başvurmanız çok yerinde. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmaması lazım…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, ülkemizi yurt dışında temsil eden sporculara İskele Belediyesi olarak destek vermeniz çok yerinde bir karar. Bu sporcuların elde edecekleri başarılar ilerde size de büyük bir dönüş olacaktır…
 
Sn. Mehmet Eziç, kısa bir süre önce yaşamış olduğunuz kalp problemini YDÜ Hastanesinde yapılan zamanında müdahalelerle atlatmanız sonrasında yeniden işbaşı yapmak için gün sayıyormuşsunuz. Ama biraz dinlenmenizde fayda var…
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.