Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkemizde her geçen gün bir gencin yollarda hayatını kaybetmesi halkı endişeye sürüklüyor. Ülkede o kadar polis denetimine karşın alkollü sürücülerin yollara çıkmasını önlemek için bazı çalışmalar yapılması şart…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’a yeni atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın ile ilgili belli bir kesimin rahatsızlığı var herhalde. Zira bu atamanın uygun bir atama olmadığını dile getiriyorlar…



Sn. Fikri Ataoğlu, son 7 ayda havalimanından ülkeye gelen yolcu sayısı 2 milyon 600 bini aşmış. Acaba ülkeye gelen bu kişilerin ne kadarı ülkede turist olarak konakladı? Umarız bu sayı daha da artar…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Çalışma Dairesi hakkında bugün medyada ortaya atılan iddiaları araştırması için polise başvurmanız çok yerinde. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmaması lazım…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, ülkemizi yurt dışında temsil eden sporculara İskele Belediyesi olarak destek vermeniz çok yerinde bir karar. Bu sporcuların elde edecekleri başarılar ilerde size de büyük bir dönüş olacaktır…



Sn. Mehmet Eziç, kısa bir süre önce yaşamış olduğunuz kalp problemini YDÜ Hastanesinde yapılan zamanında müdahalelerle atlatmanız sonrasında yeniden işbaşı yapmak için gün sayıyormuşsunuz. Ama biraz dinlenmenizde fayda var…

