SOSYAL MEDYANIN SESİ

Canım acıyor... Çok...

İş yapmak isteyen, gelecek hayali kuran onlarca genç dinliyorum...

İşyeri açmak istiyor, kira döviz... Ödenecek gibi değil...

"Kira ödeyeceğime, mal sahibi ödeyim" diyor... Hem döviz yüksek, hem TL faizi...

Sonra siyasetçileri dinliyorum... Sabahtan akşama, "lak lak..."

Pahalılığı dahi engellemekten, denetlemekten aciz bu yapıda...

Gençlere, "göç etme" diyeceğiz öyle mi?

"Memleketine dön" diyeceğiz ha?

(Hüseyin Ekmekçi)





Celal Değgin adında bir değerimiz kayıp gitti bir yıldız misali içimizden.

Eksikliği uzun süre hissedilecek...

Anılacak sevenleri tarafından, en değerli ve en güzel özellikleri ile...

O insandı her şeyden önce. Hem de insan denilen yaratığın iyilerinden, en güzellerinden.

Bir vatanseverdi Celal Değgin .. Başından yaralandı Erenköyde, yurdu için döğüşürken ...

Kıl payı kurtuldu şehit düşmekten.

Gazilikti onun ünvanı kaderi gereğince. Vatanı ile tutuşan bir yürekti O, yaşarken, Yurt sevgisi dendi mi ille de Celal bey kardeşim geçerdi içimizden...

İyi bir öğretmendi, iyi bir Lise müdürüydü, asla taviz vermedi ne kişiliğinden, en çok da dürüstlüğünden...

Cesur yüreklilikti en önemli özelliği, hiç şaşmazdı doğru bildiğinden...

Başı eğilmedi hiçbir zaman, görevlerini yaparken.

Sevgi ve saygısı boldu onun, hem de karşısına çıkan herkese ayırım gözetmeden.

Mümkün değildi onu anmamak adaletten bahsedildiğinde.

Onun nezdinde ahlakla eşdeğerdi, adalet.

Yaşam sürecinde ne hakkını teslim ederdi birine, Ne de razı olurdu başkalarının haklarının çiğnenmesine.

(Teoman Ersöz)





“1974 düzeni” diye bir düzen var.

İlk maddesi “Fırsatçılık ve Haksız Kazanç”tır!

“Nereden Buldun” diye hesap sorulsa örneğin…

Hep denir ya…

İşin aslı bunu söyleyen herkes de “bir başkasından hesap sorulmasını” ön görür…

Hade bilim kurgu yapalım biraz ve diyelim ki bir makine icat edildi, adanın kuzeyine gönderildi.

“Nereden Buldun Ölçme Barometresi...”

Yapay zeka ötesi bir buluş!

Makine çalışsa ve tarih de 1974’te başlasa…

Çok değil, muhtemelen 1975’e gelince, makine yanar!

(Cenk Mutluyakalı)



Biz yıllarca üniversite gaylesi çekelim!

Sınav stresleri yaşayıp psikolojimizi bozalım!

Yıllarca mezun olacayık diye sabahlayalım!

Hocaların kapıları önünde tek bir not için oturup kalalım!

Sırf üniversite mezunu olabilmek için!

Sırf daha aydın, daha bilgili, daha tecrübeli olabilmek için!

Ve hayatımız boyunca köle gibi çalışalım bu saçma, değer bilmez, insanı hiçleştiren memlekette!

Sonra bir da bakalım...

Bütün başlar götmüş meğer!

Heeeyyy gidi anasını sattığımın para ve paradan doğan gücün dünyasıııı...

Elbet gelir her şeyin sonu!

İlahi adalet verir herkesin diplomasını!!!

(Sevdiye Gökaydın)