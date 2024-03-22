Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkemizdeki üniversitelerin verdiği diplomalarının artık YÖK tarafından denetlenecek olması yerinde bir adım oldu. Bu adım hem üniversitelerimizin itibarını kurtaracak hem de öğrenci kayıtlarındaki azalma riski ortadan kaldıracaktır umarız…



Sn. Hüseyin Çavuş, 2022 yılında yanan Mersinlik – Ardahan bölgesindeki ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 161 bin fidanın dikildiği açıklandı. Acaba bu bölgenin tamamıyla ağaçlandırılması için ne kadar daha dikim yapılması gerekiyor?



Sn. Dursun Oğuz, doğum gününüz nedeniyle başta Bakanlık çalışanları olmak üzere herkesin kutlamalarda bulunması sizi herhalde mutlu etmiştir. Sağlık ve başarılarla dolu nice yaşlara diyoruz…



Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda ülkede temiz eller operasyonu kapsamında yarattığınız kamuoyunun sonuçlarını almaya başlamanız sizi mutlu etmiş olsa gerek. Ama bunu sandıkta görmeniz herhalde daha çok mutlu edecektir…



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak çalışmalarınıza ara vermeden devam ederken, çalışanlarınızın da mutlu bir şekilde çalışmasına önem veriyormuşsunuz. Allah kolaylık versin…



Sn. Ersan Karataş, Göçmenköy Kulübü olarak bu yıl koyduğunuz hedef doğrultusunda kupada ilerlemeye devam ediyorsunuz. Kulüp tarihinde ilk kez yarı final oynayacak olmanız sizi ayrı bir gururlandırmış olsa gerek…

