SOSYAL MEDYANIN SESİ

Günaydın diplomacılar, hepinizi ilkokul sınavına alacaklar, geçen geçti, geçemeyen yandı…İyi çalışın, öyle elektrikler kesildiydi, halam öldüydü, lastik patladıydı olmaz ha…!!!Dünyada her 1 milyon nüfusa bir ‘Tıp Fakültesi’ düşüyor.Kıbrıs’ın kuzeyinde 8 tıp fakültesi var.Nüfus siz deyiniz beş yüz bin, ben diyeyim yedi yüz bin!8 milyon değil sanırım!Şimdi “sahte diplomalar” uçuşuyor ya havada!Böyle giderse yakında kollar, böbrekler, çeneler de uçuşacak.Almanya’da 83 milyon nüfusa 42 tıp fakültesi var.İngiltere’de 55 milyon nüfusta 45.ABD’de 332 milyon nüfus var, 155 Tıp Fakültesi…Tıp fakülteleri için nüfus neden önemlidir?İnsan canıyla uğraşacaklar!Öyle “diplomayı duvara asarak seyretmek” değil sonuç!Tıp öğrencilerinin hastalıkları görerek, gözlemleyerek ve tedavi ederek mezun olması gerekiyor.Bu kadar az nüfusta bu kadar çok tıp öğrencisi hangi hastayı görecek?“KKTC” Tıp Fakültelerinden önümüzdeki altı yıl içinde 439 hekim mezun olacak.Hazır olun!Türkiye'yeymiş iftara gideceklermiş!!!Yani oruç da tutarsınız siz? Bu kadar yalanı dolanı, mafyalarla işbirliğini, karapara aklama paklama işlerini, hırsızlığı da dini bütünler olarak yaptınız? E Allah gabul etsin o zaman! Ama bilin ki bu kadar yetimin hakkı ahirette de yakanızda yapışılı. Umarım yaptıklarınızın cezasını çektiğinizi görmek için kıyamete kadar beklemek zorunda kalmayız. Bu memlekette bozulmamış, dürüst, bu memleketi ve bu halkı seven insanlar er geç size yaptıklarınızın hesabını soracak! Haa bir de n'olurrrr yüksek sesle bir fatiha okuyun Allahasınız! Bakalım....Polis bile” cümlemizi, “askeri polisi” olarak güncelliyoruz…“Siyasetçisi, bürokratı” ile güçlendiriyoruz….Hep derim…Kimseye aldığı maaş yetmez… herkes her makamı ister, ama maaşı yetmezBizi burda 1 “üniversite” ile oyalarlarken, geriye kalan 18 üniversitenin çakma olanları yavaş yavaş, güzel güzel, dikkatli dikkatli pisliklerini temizliyor…ÜZÜLÜ YORUM.Her yönüyle zor durumlar yaşıyoruz.Yasananlar Psikolojik ve ruhsal yönden insanı yaralayan ve hafızalardan zor silinecek ğörüntülerle yüz yüzeyiz.Kolay mı aynı meslekten olup beraber suyu ekmeği sevinci hüzünü paylaşıp kader birliği yaptığın arkadaşını kelepçeler elinde koluna girip mahkemeye getirmek.Keşke hiç yaşanmasaydı keşke imkan olsa bu resimler kamu oyuna yansıtılması.