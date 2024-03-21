Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün İstanbul’da yaptığınız görüşmelerde herhalde usulsüz diploma verilmesi ile ilgili soruşturma da konuşuldu. Bu konuda nasıl bir işbirliği yapılacak?



Sn. Fikri Ataoğlu, bu aralar çok sessiz kaldınız. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak 2024 yılı için nasıl bir turizm sezonu bekliyorsunuz? Özellikle Rusya – Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki savaşlar ülkemiz turizmini olumlu etkiler umarız…



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 5-6 yıl öncesinde ülke genelinde yapılan tapu ölçümleri her geçen gün büyük sorunlar yaratıyor. Acaba bu konuda yeniden bir ölçüm yapılacak mı? Allah kolaylık versin…



Sn. Bertan Zaroğlu, dün sabah katıldığınız bir TV programında önümüzdeki günlerde yeni bir partiyle halkın karşısına çıkacağınızı açıkladınız. Hayırlısı olsun…Ama siyasete ve siyasetçiye güven kalmayan bu ortamda işiniz zor…



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak son zamanlarda oldukça faal olduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle Türkiye’deki birçok ticaret odasıyla görüşmeler yapmanızdan anlaşılıyor ki hedef ticaret hacmini genişletmek…



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi olarak bu yıl tüm alt yapı sorunlarını çözme adına çeşitli bölgelerde ihalelere çıkarak hızla çalışmalar devam ediyorsunuz. Umarız her geçen gün Mağusalıların şikayetleri azalacaktır…

