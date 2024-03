SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çevre talanından rant kültürüne pek çok yozlaşmayı dijital sanat üzerinden ifade ediyor Mete Hatay. İsyanımızı “dijital art” ile dile getiriyor.

Tanklarla camiler arasında sıkışan hayatlarımızı boyuyor, kerhanelerle üniversitelerin nasıl birbirine yaslandığını işaretliyor... Bir yanda statükoya tapınma halleri, öte yanda uçsuz bucaksız militarizm…

Dijital sanatta kendi tarzını giderek güçlendiriyor Mete Hatay… “Burası Satılıktır” levhaları arasında her gün yeniden ürettiğimiz statükoyu, riyakarlığı, kafa karışıklığını ve samimiyetsizliği ilmek ilmek işliyor.

"Hepimiz zindanlarımızı, cinayetlerimizi, yıkımlarımızı kendi içimizde taşırız" der, Başkaldıran İnsan'da Albert Camus... Tereddütsüz anlatmış Mete Hatay, kendi içimizdeki zindanları...

(Cenk Mutluyakalı)





HATIRLATI YORUM.

Bir kurumu bir kuruluşu birkaç kişi temsil etmez.

Sizin evdeki asma üstünde salkım üzerindeki üzüm tanesi eriyince,kuş arı yiyince üzüm salkımıni mi kesersiniz?Yok taneyi keser atarsınız.

Birkaç kişi yanlışa düşüp yanlış yaptıysa tüm kurumu tüm o meslekteki onurlu dürüst insanları kötülemeylim,genelleme yapmayalım.

Ağzınızdan çıkan sözün esiri olmayın.Ne de olsa avuç içi kadar bir ülkede yaşıyoruz ve her an göz göze gelebiliriz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



MUTLULUĞUN REÇETESİ

Gün gele ,

Bir an olur ki,

Çok derinden,

Bir ohhh....çekmek geçer ya

insanın içinden...

Oh be,işte buymuş herhalde,

kolayca bulunamıyan,

ve çoğu kez nerdeyse

mumla aranan duygu ve heyecan.

Yaşanan mutluluk bu olsa gerek...

Mutluluk harika bir şey....

Hele oh çekerken insanın

Ciğerlerine doldurduğunda

soluduğu hava ile ,

ne kadar sağlıklı hissetmesini

sağlamakta insana...

Ve ardından ta derinlerden

yükselip gelen müjdeli bir ses,

mutluluk budur dedirtir insana...

Devam et...

İşte budur yaşam...

(Teoman Ersöz)





Memleket gerçek diplomalı cahillerle doluydu, şimdi sahte diplomalı hırsızlarla doldu…

(Merter Refikoğlu)



Herşeyin sahtesi ile meşhur olan KKTC’de Derdün Ailesine sahte nikah ve dünürcülük şoku! Aile içerisinde bir ağırlığı olan Hüseyin Enişte ve Naciye Teyze’nin 30 sene önce sahte nikah memuru ve dümenden bir dünürcülükle evlendiği ortaya çıktı. 18 yaşından büyük 3 çocuğu bulunan çift, 30 senedir tüm ailenin gözü önünde dost hayatı yaşıyor. Mahkemeye çıkarılan Hüseyin Enişte: “Gerçekten evli olsaydık, şimdiye boşandıydık. Gerçekten evli olmadığımız için bu gadar sene boşanamadık da!”

(Mehmet Ekin Vaiz)