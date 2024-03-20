Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün sabah saatlerinde Başsavcılığa yaptığınız ziyaret birçok medya organında yayınlanarak nedeni sorgulandı. Keşke medya mensuplarına tepki göstermeden önce kısa bir açıklama yapsaydınız…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin hafta sonu Trabzonspor maçı içinde ve maç sonunda yaşadıkları sizi oldukça üzmüş. Bunun takımınıza karşı oynanan bir oyun olduğunu iddia ettiniz. Acaba siz de çekilme tarafında mısınız?



Sn. Özdemir Berova, yapılan yeni bir yasa değişikliğiyle ülkemizin dış temsilciliklerde olan ataşe sayıları 45’ten 31’e indirilmiş. Bu maliyenin bütçesine bir katkı sağlayacak bir uygulama olacaktır umarız…



Sn. Hakan Aksoy, yeni görev yeriniz hayırlısı olsun. Kısa bir süreden sonra yeniden yurt dışı görevine atanarak KKTC Stockholm Temsilciliği misyon şefi olmuşsunuz. Başarılar dileriz…



Sn. Kasım Kuni, polis teşkilatı içinde başlayan sahte diploma soruşturması devam edeceğe benziyormuş. Acaba yeni isimler yine mahkemeye çıkacak mı?



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi sınırları içindeki futbol takımlarından Değirmenlik’in yeniden süper lige dönmesi, Cihangir’in ise şampiyonluk mücadelesi vermesi bölgenizde spora verdiğiniz katkı gösteriyor herhalde…

