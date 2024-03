SOSYAL MEDYANIN SESİ

Eşekleri Salıverdiler…

Eşşekler kontrolden çıktı, her taraf onlarla doldu taştı…

Dağda, Ovada, Şehirde, yolda, trafikte, Mekanlarda her yerde onlar…

Bu Eşşeklerin millete vermiş olduğu zararın hadi hesabı olmadığı gibi, tanzimi de mümkün değil…

Zararı eskiden Destebanlar belirliyordu…

Şimdi o da kaybolan mesleklerden…

Madem ki Eşşekleri Göyverecektik, bir ohto, ya da Gatsaradan Framo yapıp, bir da Ganceli koyup kontrol altına neden almadık ki…

Sahipli, Sahipsiz bir Sürü Eşşek bize Dünya kadar zarar verdi vermeye de devam ediyor…

Amma bir gerçek de var Bu benim eşşek Bütün Eşeklerden daha eşşek çıktı…

Millet Diplomaları havada uçturttu, malı götürdü benim eşşek yan geldi yattı…

Diploması olmuş olsaydı Memleketteki Deve Kervanlarından birine, Develere inat, Rehber olur, itibarlı olurdu…

Neyse Konumuz Diploma değil, Eşşeklerin Salıverilmesidir zaten…

Bütün Karpaza yayılmışlar diyorlar, sakın inanmayın memleketin her tarafında onlar…

Salıverilen, veya toplanıp tekrar salıverilecek Eşşekler hakkında halkımızı uyarmak isterim…

Bu Eşşeklere karşı mesafemizi koruyalım, arkadan yaklaşmayın tekmeleri çok sert olur, Önden yaklaşmayın, Isırdı mı koparıyorlar…

İllede Arkadan yaklaşma ihtiyacı doğarsa mutlaka Ciboy’layın, eskiler biliyor, Arka ayaklarını enselerine bağlayın…

Unutmayın Eşşek Eşşektir, Şakası da Eşşek Şakasıdır…

(Gürsel Uzun)



Tekrarlı yorum.

Hani şu belediyeleri birleştirdik ya.

Hani bir yeni belediyeler yasası yaptık ya.

İşte batak ile batak olmayanı ayırt etmeden birleştirdik ya.

İşte o yasa ile vergileri asgari ücrete endeksledik ya, hani minimum maksimum diye de değerler koyduk ya işte o yasa bu halkın boynuna koparılmaz bir vergi zinciri geçirdi.

Artık bir gözden geçirin bunu.

Bu halk almadığı hizmete ödediği vergilerden boğuldu.

(Hüseyin Cumaoğlu)





SUÇ ARTIŞI ;

Eskiden işlenen suçlar münferit basit hırsızlık olaylarıydı. Buda her yerde olmazdı.

Bir de benim okuduğum çok az sayıda uzun yıllar içinde işlenmiş cinayetler olmuştu.

Hasan Bulliler, Mida. Dr. Behçet gibi.

1985 den sonra suçlarda hem çeşitlilik hem de ciddilik olarak, çok hızlı bir artış gözlemleniyor.

Ne yazıktır ki bu suç işleyenler ve bu ortamın oluşunda ihmalleri olanlar, özürleri, kabahatlarından daha büyük, bir şekilde dolaşıyorlar.

(Yücel Dolmacı)



Dünyanın neresinde görüldü mazota bir ayda 4 defa zam gelsin. Ya da herhangi bir şeye, kimseden ses çıkmaz, demek ki s.....de razı s.....lende bizim halka haktır inşallah 14 defa daha gelir o zamlar. Çıkın be dökülelim sokaklara nedir bu g.. gorkusu.

(Yusuf Can)



Gidenin gidecek kadar, cesareti varsa,

Sizin de silecek kadar, yüreğiniz olsun.

(Hasan Karas)