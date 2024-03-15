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16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
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"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
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“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
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Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
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Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
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14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
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Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
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Mesajınız var

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Mesajınız var
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Sn. Özdemir Berova, sağlıktaki sorunların giderilmesi için hükümetinizin çalıştığını söylediniz. Öyleyse gerek yeni hastane yapımları gerekse yeni çalışan istihdamı için bütçe ayırmışsınızdır diye düşünüyoruz…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında zamları hiç şaşırtmadan her 15 güne bir, gaz da ise her ay yapmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa daha da sıklaşacak mı zamlar? Zira hem döviz kurları hem de petrol ve gaz fiyatları dünya piyasasında artış gösteriyor…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ikinci dönemin ilk ayı da geride kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak uygulamayı planladığınız tam gün eğitim konusunda gelinen son durum nedir? Aileler ve öğrenciler tam gün eğitimden oldukça rahatsızmış. Bizden iletmesi…
 
Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınmadan inşaatı başlatılmış tüm yapılar için cezai işlemlere başlayacağınızı duyurmuşsunuz. Kolay gelsin…
 
Sn. Niyazi Türkseven, LTL olarak öğrencilerinizin gelişimi için okulunuzda çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları hayata hazırlamanız çok güzel. İnşallah öğrencileriniz de bunun değerini biliyordur…
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak üye kulüplerinizin yurt dışından aldığı davetlerle gösteri yapmaları herhalde sizi daha da gururlandırıyordur. Başarılarınızın devamını dileriz…
 
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